Alamany: "S'ha de renunciar a la unilateralitat, però l'Estat ha d'acabar amb la repressió"

La portaveu de Catalunya en Comú-Podem, Elisenda Alamany, insisteix que s'ha de formar un govern per Catalunya el més aviat possible per aixecar el 155 i recuperar les institucions catalanes, però avisen que aquest executiu ha de renunciar a "la unilateralitat". La renúncia, però, no només ha de ser per part de les institucions catalanes, sinó que la diputada dels comuns demana que l'Estat acabi amb "la repressió" i posi en llibertat "immediatament" tots els presos polítics.

Els comuns continuen mantenint el seu rebuig a la investidura de Jordi Sànchez perquè creuen que no podrà ser "efectiva". Per això, demana a JxCat i ERC que "si els costa trobar un candidat per governar Catalunya", hi ha una altra possibilitat que és la que proposen els comuns: un govern format per independents. "La nostra alternativa continua sobre la taula", ha reiterat.

Alamany ha tornat a demanar a les forces independentistes que renunciïn a la "unilateralitat", tot i que també ha demanat no tornar a "l'autonomia" tal com estava abans de l'aplicació de l'article 155. "Hem de caminar cap a una relació de tu a tu amb l'Estat", ha defensat, per tal "d'avançar en drets nacionals i socials".