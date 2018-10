Alamany cedeix a la pressió i dimiteix de portaveu

Xavier Domènech, Marc Parés, Xavier Matilla, Marc Grau i ara Elisenda Alamany. Són cinc dels principals noms que han desaparegut de la primera línia dels comuns, arran de quatre mesos tèrbols en què la conjunció d’interessos de la direcció d’ICV i el nucli pròxim a Ada Colau ha tingut prou força per aconseguir el control de l’espai. Acorralada per la pressió, ahir Alamany va fer un pas més per desmarcar-se de Catalunya en Comú anunciant que dimitia com a portaveu al Parlament, després que al juliol ja va anunciar que no formaria part de la nova executiva i que la setmana passada impulsés una plataforma crítica amb els “vicis i inèrcies” del partit. Unes dinàmiques, segons va exposar en un comunicat al seu canal de Telegram, que li “recorden massa altres grups parlamentaris precedents”, en una clara referència a Catalunya Sí que es Pot (CSQP), caracteritzat per les divergències internes.

Parés i Matilla, persones clau de l’anterior nucli de CatComú a les àrees d’anàlisi política i organització, respectivament, van decidir a l’estiu fer un pas al costat i no assumir responsabilitats en la nova executiva, sorgida d’un pacte de mínims entre Domènech i Colau per evitar el trencament. L’exlíder de l’espai va ser el següent i, de manera dràstica, quan va tornar de vacances va abandonar tota mena de vinculació amb els comuns adduint un “esgotament” personal i polític que va deixar molts interrogants.

La renúncia d’Alamany al càrrec de portaveu és el resultat d’haver acabat cedint en la lluita interna que es va desencadenar arran de les primàries a la direcció de la formació, i que es va traslladar al grup parlamentari. Un dels diputats beneficiats del rebombori apuntava fa uns dies a l’ARA que ja havien posat damunt la taula la necessitat de modificar aspectes de gestió del grup fins i tot abans que Domènech se n’anés, però amb la seva sortida es va accelerar la pressió. Colau va col·locar Jéssica Albiach i, de facto, Alamany i el seu equip van perdre el control del grup. A més, la presentació de la plataforma Sobiranistesva precipitar la destitució del coordinador del grup, Marc Grau, pròxim a Alamany.

Sobiranisme i “nova política”

La ja exportaveu dels comuns a la cambra feia setmanes que es queixava que s’havien abandonat els postulats “desacomplexadament sobiranistes” amb què va néixer l’espai. Criticava que sectors de l’organització volguessin replantejar la línia política de l’espai, tot i que fonts del grup parlamentari neguen diferències en aquest sentit. L’argument de la qüestió nacional ha rebut nombroses rèpliques els últims dies i no només de la direcció, sinó de veus destacades dels comuns significades en aquestes tesis, com Gerardo Pisarello i Jaume Asens. El tinent d’alcaldia a l’Ajuntament de Barcelona va deixar clar que Alamany, per molt sobiranista que fos, no es podia apropiar d’un postulat que era propi del partit. L’altre principal retret d’Alamany era que la “lògica superadora” de sigles i quotes a l’espai havia quedat apartada amb la pinça d’ICV i el pinyol de Colau. Incapaç de concretar quan s’havia traït l’ideari sobiranista, ahir Alamany posava l’accent en el fet que els qui l’havien forçat a dimitir no haguessin abandonat els tics dels “partits tradicionals, de la vella política”.

La direcció dels comuns va entomar amb “respecte” la dimissió d’Alamany i la va atribuir a una “decisió personal”. Sense mostrar cap ànim d’intentar que reconsiderés la decisió, el portaveu de CatComú, Joan Mena, va recordar que Alamany “no marxa” i que continua sent un “actiu importantíssim” al Parlament. Mena va treure ferro a tot indici de discrepància i va assegurar que els vuit diputats continuaran treballant amb “cohesió interna, respecte a l’ideari i a la pluralitat”. Encapçalats per Albiach, aquest migdia escolliran la nova portaveu -tot apunta que serà Susanna Segovia (BComú) o Marta Ribas (ICV)-, pas previ a redefinir l’organització tècnica del grup. Els últims dies sonen alguns noms vinculats al partit ecologista -alguns que ja integraven CSQP- per assumir tasques de coordinació i comunicació.

L’últim bastió de Domènech

Després del pas al costat dels seus antics col·laboradors, Alamany era l’última petjada de Domènech al capdavant dels comuns. Convertida en la número 2 de l’exlíder quan va néixer Catalunya en Comú l’abril del 2017, i després del terratrèmol dels últims mesos, passa a diputada rasa. Segons fonts del seu entorn consultades per l’ARA, no es planteja de moment abandonar el grup parlamentari, sobretot perquè fa només una setmana que va impulsar, juntament amb el líder d’EUiA, Joan Josep Nuet, la plataforma Sobiranistes amb la voluntat de recuperar els “valors fundacionals” de CatComú. “La nova política que hem de construir no crec que passi per resignar-se o conformar-se. La discrepància no calla per comoditat, ni es fa qualsevol cosa per mantenir un càrrec”, reflexionava Alamany en el seu text de comiat, en què promet continuar amb la seva lluita. Però, a partir d’ara, des d’una posició menys privilegiada.