Alamany creu que el seu cessament està sobre la taula: "Assumeixo els costos que pugui tenir la plataforma"

Elisenda Alamany, portaveu dels comuns al Parlament, ha admès que la seva destitució pot estar sobre la taula després de la presentació de la plataforma Sobiranistes: "Assumeixo els costos que això pugui tenir", ha dit en una entrevista a RAC1. "N'assumeixo els costos però això també denota que hi ha dinàmiques que s'han de deixar enrere i que la discrepància no es pot solucionar per la via estalinista", ha afegit, i ha explicat que Xavier Domènech va marxar justament "esgotat" d'aquestes dinàmiques.

Sobre qui hauria de prendre aquesta decisió, ha dit que podrien ser els coordinadors del partit –Ada Colau, Ramon Arnabat i Candela López– o el grup parlamentari. Sobre una possible escissió del partit, ha dit que la plataforma Sobiranistes vol recuperar els valors inicials dels comuns i evitar-la.

Alamany ha defensat "un sobiranisme desacomplexat" i fa autocrítica. Creu que els comuns no han sigut gaire clars: "Massa vegades s’ha estat delegant aquest sobiranisme a una visió conservadora que viu del processisme". La portaveu dels comuns i impulsora de la plataforma Sobiranistes ha explicat que l’1-O hi havia un sector del partit que es va implicar en la mobilització mentre la direcció "encara feia una enquesta sobre si hi anava o no hi anava".

Admet que "a la direcció hi ha moltes reticències" per apostar clarament pel sobiranisme. "No és incompatible ser crític amb l’independentisme amb ser una força sobiranista. Crec que això ha fallat", afirma. Alamany ha reivindicat l’1 i el 3 d’octubre com a motor de canvi. "Hauríem de ser aquí i continuar empenyent perquè arribi el referèndum que ens mereixem", ha afegit. La portaveu dels comuns ha criticat les decisions de la direcció del partit en aquest sentit. "No ens hauria de fer por defensar l’1-O com ho vam fer. No podem mirar cap a una altra banda, no considerar que siguin presos polítics, deixar de denunciar la repressió ni fer veure que l’1 i el 3 d’octubre no van existir. Si ho fem som menys competitius", ha dit.

La portaveu dels comuns també ha sigut crítica amb ERC, en l'entrevista a RAC1. Compta amb Esquerra per "construir un país des de grans consensos", però considera que "aquest país no es pot fer de bracet amb certs actors". Alamany creu que ERC encara no té definit quin és el seu rumb" i que "la primera pedra" per posicionar-se "seran els pressupostos". La plataforma Sobiranistes vol "sacsejar què vol dir ser sobiranista", ha dit, que "no vol dir estar darrere de posicions conservadores i de pactes amb la dreta".