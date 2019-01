Alamany i els comuns discrepen de l’abast de la seva plataforma

Elisenda Alamany va decidir liderar un corrent intern als comuns per posar l’accent en dues reivindicacions que, segons el seu diagnòstic, el partit estava arraconant: el sobiranisme i anar més enllà de les sigles dels partits que integren Catalunya en Comú (CatComú). Poc més de dos mesos després que nasqués la plataforma Sobiranistes, la direcció ha reobert el debat sobre la relació de Catalunya amb l’Estat i té fronts en diferents municipis on actors dels comuns es podrien dividir en més d’una candidatura. Però quines iniciatives han diferenciat Alamany del partit? L’entorn de la diputada creu que s’ha fet notar; en canvi, els comuns consideren que no hi ha diferències remarcables.

En relació a la qüestió nacional i la repressió de l’Estat, Sobiranistesi CatComú han coincidit a sumar-se a la campanya Som el 80%impulsada per Òmnium i es mantenen partidaris de la llibertat dels presos polítics. Alamany, però, ha marcat perfil propi participant en l’acte a Lledoners amb motiu del primer aniversari de l’empresonament d’Oriol Junqueras i Joaquim Forn i fotografiant-se amb els diputats de JxCat i ERC el novembre passat al Parlament en solidaritat amb els encausats. A més, Alamany va col·laborar en la campanya d’Òmnium pels presos Això és Força.

Hi ha hagut, però, un episodi en què sí que s’han fet evidents les discrepàncies. En el document intern en què CatComú està treballant sobre les línies d’acció d’aquest nou curs polític i que aprovarà al consell nacional del 19 de gener no hi apareix el terme “República Catalana” que sí que es pot llegir a l’ideari, i aposta per crear una “Constitució catalana en una República plurinacional espanyola”. “Defensem un procés constituent a Catalunya que vagi de bracet d’un altre a Espanya, no subordinat ni complementari”, apunten a l’ARA fonts del partit. Sobiranistesno ho veu així i llegeixen aquest canvi com un “pas enrere” i un posicionament “més conservador”.

Una altra de les diferències que s’han percebut és que membres de Sobiranistesvan assistir a l’acte d’Òmnium del 21 de desembre, que era una clara crítica a la celebració del consell de ministres a Barcelona. Els comuns sustenten el govern de Sánchez i reclamen aprovar els seus pressupostos, cosa que des de l’espai liderat per Alamany no veuen incompatible amb exigir “gestos” al PSOE sobre el cas català.

Obertura als municipis

“A CatComú hi ha dues ànimes: al territori s’estan bastint candidatures àmplies i altres de replegament”, diagnostiquen fonts de Sobiranistes. És el cas de Girona, on el nucli local ja ha decidit de manera autònoma formar part de la llista d’esquerres amb la CUP, MÉS i representants d’entitats socials. Hi destaca l’absència d’ICV, a qui la direcció dels comuns, segons fonts consultades, té la intenció de convèncer perquè se sumi al projecte, tot i que no és una decisió tancada. Si no ho aconsegueix, s’haurà de plantejar a quina llista dona suport CatComú de cara a les municipals, amb la rellevància que suposa que una de les coordinadores sigui Candela López, responsable municipal d’ICV. És semblant l’exemple de Badalona: Dolors Sabater tornarà a liderar una llista àmplia amb la CUP i gent dels comuns, però ICV transita per un altre camí.

Les experiències municipals de Badalona, les Candidatures Alternatives del Vallès o fins i tot la de Barcelona és el que l’entorn d’Alamany vol traslladar a nivell nacional. Després de reunir-se amb Òmnium, la CUP i comuns del territori, durant aquest mes de gener Sobiranistes celebrarà actes en què vol exposar nous models de polítiques públiques que vagin més enllà de la reivindicació de l’esquerra clàssica d’“invertir més en polítiques socials”. “Ara com ara no ens han traslladat cap proposta”, afirmen fonts de CatComú, que creuen que totes les reivindicacions d’Alamany i el seu entorn estan “en la línia de l’ideari” del partit. Així, consideren que políticament no s’explica l’aparició del nou moviment, tot i assenyalar que és una “riquesa” dels comuns que hi hagi espais plurals i tradicions ideològiques diferents.