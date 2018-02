Alamany considera una "salvatjada" que polítics independentistes s'enfrontin a penes de presó

La portaveu dels 'comuns' al Parlament, Elisenda Alamany, ha afirmat aquest dilluns que la situació processal de l'exdiputada de la CUP, Anna Gabriel, que es troba a Suïssa preparant la seva estratègia de defensa i dimecres està citada pel Tribunal Suprem, confirma l'"excepcionalitat democràtica" i el "terreny de repressió" que viu Catalunya, a l'hora que ha urgit a formar Govern per no agreujar aquest escenari. "És una salvatjada pensar que qualsevol solució per a Catalunya passa per posar gent a la presó", ha sentenciat.

Per tant, Alamany ha demanat no agreujar la "situació d'excepcionalitat democràtica" que viu Catalunya, i configurar ja un Govern efectiu aparcant els "simbolismes", en al·lusió a una presidència simbòlica per a Carles Puigdemont. "Qui està governant Catalunya és una força gairebé extraparlamentària com el PP, i per fer front als atacs autoritaris, la sortida no passa pels simbolismes sinó per un govern" efectiu, ha raonat.

Per això, la portaveu dels comuns ha urgit Junts per Catalunya i ERC a formar com abans millor un Govern a Catalunya, que "faci front a l'ofensiva autoritària del PP" i acabi amb la "intervenció" de l'autogovern català. Segons Alamany, hi ha un "sentiment generalitzat" a Catalunya que no es pot acabar amb l'aplicació de l'article 155 de la Constitució mitjançant una investidura de Carles Puigdemont des de Brussel·les i, així, ha demanat a JxCat i a ERC "sentit comú".