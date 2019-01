Albert Batet assegura que els "34 diputats" de JxCat estan disposats a investir Puigdemont

El portaveu de JxCat, Albet Batet, ha assegurat aquest dimecres que els "34 diputats" del grup parlamentari volen investir president Carles Puigdemont, exiliat a Waterloo, i ha insistit que és el seu "objectiu de la legislatura". D'aquesta manera Batet ha contestat a una piulada d'una internauta que demanava quins parlamentaris de JxCat assumien la investidura de Puigdemont. També són declaracions que arriben després que el mateix expresident hagi assegurat que tornarà a Catalunya si el Parlament l'investeix.

