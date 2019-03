Albert Batlle i Joaquim Llimona se sumen a Units per Avançar

260x366 Albert Batlle, en una imatge d'arxiu al Parlament / CÈLIA ATSET Albert Batlle, en una imatge d'arxiu al Parlament / CÈLIA ATSET

L'exdirector dels Mossos Albert Batlle i l'ex alt càrrec d'Exteriors Joaquim Llimona s'han sumat a Units per Avançar, segons ha explicat el secretari general de la formació, Ramon Espadaler, en una entrevista a SER Catalunya. El primer va ser alt càrrec del PSC i el segon, de CDC. Espadaler ha contraposat aquestes incorporacions amb la decisió d'Eva Parera d'anar de número 4 de la llista de Manuel Valls. Una decisió que, segons Espadaler, Units per Avançar respecta però ha afegit que no pot compartir perquè és una candidatura amb gent de Cs i UPyD que "no representa res del catalanisme". D'altra banda, Espadaler ha lamentat que a JxCat s'hagin imposat els que van a la política espanyola "amb una actitud més de bloqueig que de diàleg".

Albert Batlle va ser director general de la policia amb Espadaler com a conseller de l'Interior i va presentar la seva dimissió al llavors conseller Joaquim Forn dos mesos abans del referèndum de l'1 d'octubre. Anteriorment, Batlle havia ocupat el càrrec de secretari de Serveis Penitenciaris i també va ser regidor a l'Ajuntament de Barcelona.

Joaquim Llimona ha desenvolupat diversos càrrecs tant a l'Ajuntament de Barcelona com a la Generalitat vinculats amb les relacions internacionals i amb l'àmbit exterior. Entre el 1997 i el 2014 va ser director general i secretari de Relacions Exteriors de la Generalitat.

Pel que fa a la llista de JxCat a les eleccions del 28 d'abril, Espadaler creu que s'està produint una "pugna de fons" entre els independentistes i ha afegit que sembla que s'han imposat els que creuen que "com pitjor millor" per davant "dels del diàleg". El líder d'Units per Avançar creu que el triomf dels que van a Madrid amb una actitud més de bloqueig és "una negació de la política", i ha avisat que si la candidatura de JxCat que es presentarà a els eleccions del 28 d'abril fos ara a Madrid encara hi hauria Mariano Rajoy com a president del govern espanyol.