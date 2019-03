Albert Rivera ofereix a Casado formar govern i "fer fora Sánchez" per "obligació patriòtica"

El president de Ciutadans, Albert Rivera, ha estès la mà aquest dimarts al PP de Pablo Casado per formar govern després de les eleccions del 28 d'abril "i fer fora Pedro Sánchez". "És una obligació patriòtica", ha assegurat en un acte a la Corunya recollit per Europa Press.

"Els ciutadans hauran de decidir si aquest govern l'encapçala Ciutadans o el PP", ha dit davant d'unes 300 persones i al costat de les caps de llista al Congrés per la Corunya i Pontevedra, Marta Rivera i Beatriz Pino, respectivament. Albert Rivera, convençut que Ciutadans ha de ser qui encapçali aquest govern, ha cridat a la mobilització de l'electorat. "Vull que rebenteu les urnes de vots taronges", ha cridat en un discurs en el qual ha assegurat que els votants han de decidir entre un govern de Sánchez a Espanya, "amb els separatistes i Podem", o un de "Ciutadans amb el PP".

Per tot això, ha fet reiterades crides perquè la ciutadania acudeixi a votar el 28 d'abril i doni suport al projecte de la formació taronja, amb l'objectiu de portar el president del Govern, Pedro Sánchez, "a l'oposició". "Per frenar els nacionalistes" i per dir al bipartidisme "prou de conformisme", ha recalcat.

Amb aquest míting, Rivera ha tornat a descartar pactes postelectorals amb Pedro Sánchez, tot i que no ha tancat definitivament la porta al PSOE. Amb la irrupció de Vox al tauler polític i l'enduriment del discurs de Casado, Rivera ha fet un gir evident cap a la dreta en el seu discurs, amb un posicionament de confrontació total respecte a Pedro Sánchez. Les seves diferències s'han engrandit des de la moció de censura del socialista al president Mariano Rajoy. Especialment si es té en compte que el 2016 Rivera i Sánchez van pactar junts un paquet de 200 mesures i un programa conjunt per governar, tot i que no van aconseguir arribar a la Moncloa.

Casado ho considera una bona idea, però li retreu que arribi tard

Pablo Casado ha considerat "una molt bona idea" la proposta de govern de coalició que li ha fet Albert Rivera per a després de les eleccions del 28 d'abril, un pacte a l'andalusa per evitar que el PSOE continuï a la Moncloa. Tot i això, el president del PP ha retret al seu homòleg de Ciudadanos, que "durant un mes s'hagi rebutjat l'estratègia conjunta" que els populars van proposar als taronges per anar junts al Senat i aglutinar vot. En un tuit, Casado ha reiterat que no es tracta "d'interès propi" sinó "d'optimitzar" els vots a les vint províncies de menys de sis escons, "que són el diferencial per formar o no govern". En tot cas, Casado ha apel·lat a una "actuació responsable" en favor d'un govern de coalició dels constitucionalistes "perquè no governi Sánchez".