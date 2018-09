Albiach i Alamany seran confirmades avui com a presidenta i portaveu dels comuns al Parlament

Els comuns tenen previst confirmar avui la diputada Jéssica Albiach com a presidenta de Catalunya En Comú Podem i la continuïtat d'Elisenda Alamany com a portaveu del grup. Així ho ha explicat la mateixa Alamany en una entrevista a Ràdio 4. Albiach substituirà Xavier Domènech que, a principis de setembre, va anunciar que dimitia de tots els càrrecs que ocupava al Parlament i a l'espai dels comuns. Amb aquesta reestructuració del grup parlamentari l'objectiu és, segons Alamany, "apuntalar l'edifici que va començar a construir Domènech".

Pel que fa als nous coordinadors generals de Catalunya en Comú, Ramon Arnabat i Candela López, Alamany ha considerat que representen, juntament amb Ada Colau, la diversitat dels comuns. "En la mesura que sapiguem representar la diversitat de la societat, tindrem un projecte guanyador. Si restringim la diversitat segurament el projecte quedarà coix", ha advertit després que ahir fos escollida la nova direcció dels comuns.

Alamany ha apostat perquè la legislatura sigui llarga per poder aprovar uns pressupostos que permetin tornar als ciutadans el que van pagar durant la crisi. En aquest sentit, ha demanat al Govern que els comptes per a l'any que ve donin la garantia que serà una legislatura llarga i no una "legislatura de pas amb un president interí". La portaveu dels comuns s'ha queixat que l'executiu de Torra no els hagi explicat encara les línies mestres dels pressupostos i ha conclòs que, de moment, el que està treballat és "pràcticament zero".