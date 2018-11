Albiach: "No caldria convocar eleccions a Catalunya només perquè no s'aprovin els pressupostos"

La presidenta del grup Catalunya en Comú - Podem (CatECP) al Parlament, Jéssica Albiach, ha opinat que no caldria convocar eleccions a Catalunya només perquè no s'aprovin els pressupostos". "Unes eleccions no solucionen res si no canvien les coses. A mi el que em preocupa són les contradiccions del Govern i que no hi ha un full de ruta clar", ha afegit en una entrevista a 'Els matins' de TV3. Per a Albiach, calen uns pressupostos a Catalunya "socials i expansius" i ha assenyalat que els recursos poden venir dels comptes estatals que suposarien 2.200 MEUR per a Catalunya o d'una reforma fiscal que, segons els seus càlculs, suposaria 600 M€. Albiach ha considerat "complicat" que només amb aquests 600 M€ sigui possible.

Albiach ha explicat que les negociacions amb el Govern no han començat tot i el compromís del vicepresident i conseller d'Economia i Hisenda, Pere Aragonès, de començar una ronda de contactes amb els grups per explicar les principals xifres dels pressupostos per a l'any que ve. Segons la presidenta dels comuns a la cambra catalana, el seu grup no ha estat ni citat a cap reunió encara.

Si fins ara els comuns sempre posaven per davant els pressupostos de l'Estat abans de parlar dels de la Generalitat, dilluns van posar l'accent en una via per donar el seu 'sí' als comptes catalans sense necessitat que abans els partits independentistes avalin els números pactats entre el PSOE i Podem. Les condicions són difícils d'assumir per a JxCat i ERC: una reforma fiscal progressiva que implicaria tocar els impostos de successions i donacions, patrimoni i IRPF.

Albiach també ha deixat clar que el magistrat Manuel Marchena no pot continuar presidint el tribunal de l'1-O. La dirigent de la coalició ha defensat que en una democràcia "un dels pilars principals és garantir la seguretat de les persones que seran jutjades" i, en aquest sentit, ha compartit que les defenses dels acusats no vulguin ser jutjats per Marchena. La presidenta dels comuns al Parlament ha subratllat que es produirà un "punt d'inflexió" perquè la falta de credibilitat és "tan greu" que creu que es farà una renovació dels òrgans per aprofundir en la separació de poders.