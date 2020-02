Albiach fa el pas i es perfila com la candidata dels comuns a les eleccions

La líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha anunciat aquest dimarts que farà el pas i es presentarà al procés de primàries de la formació que servirà per escollir el candidat del partit a les pròximes eleccions catalanes. En una entrevista a Europa Press, ha explicat que ha pres aquesta decisió després d'escoltar membres del partit –del territori i de l'organització– i amb l'objectiu de "seguir consolidant el projecte i continuar la feina" que estan duent a terme. A Twitter també ha deixat testimoni de la seva decisió.

Després de parlar-ho amb molta gent i meditar-ho, em presento a les primàries dels comuns.



Catalunya necessita construir futur i liderar l'oportunitat de canvi, i això només es pot fer des dels grans acords i reconeixent-nos. https://t.co/7rh8jQyl1F — Jéssica Albiach (@jessicaalbiach) February 4, 2020

Els comuns reuniran aquest dissabte el seu consell nacional perquè fixi el calendari d'aquestes primàries, que es tancarà el 29 de febrer amb l'elecció definitiva del candidat. No es descarta que es presentin més candidats, però Albiach és la candidata de la direcció –amb el suport de l'alcaldessa Ada Colau– i, per tant, la més ben situada per ser escollida candidata de manera definitiva. Colau ho ha verbalitzat avui mateix en una entrevista a Ràdio 4: "Li dono suport i li dono les gràcies. Ha fet molt bona feina en un moment tens de la política catalana".

En paral·lel al procés de primàries, els comuns realitzaran un altre procés per tal de confeccionar la llista, i Albiach ha opinat que la futura candidatura a les eleccions ha d'incloure "una clara aposta continuista" perquè l'equip al Parlament ha funcionat en aquesta legislatura. "Estem demostrant que estem fent una bona feina al Parlament", ha conclòs. També ha sostingut que Catalunya té dos reptes que considera clau: "Liderar el canvi que s'està donant a l'Estat" amb el nou govern central, i convertir-se en referent a nivell estatal i europeu de la lluita contra l'emergència climàtica.

Anima ERC a emancipar-se

Preguntada per la possibilitat que ERC i JxCat vulguin tornar a pactar un Govern, ha dit: "Crec que ERC està dient això perquè estem en un context de campanya electoral, però a ulls de tots, és evident que el projecte entre ERC i JxCat està esgotat". "ERC ha de decidir si s'emancipa de JxCat i de l'espai convergent d'una vegada per totes, i si aposta per un Govern progressista, que és el que Catalunya necessita", ha proclamat la també coordinadora dels comuns, que ha dit que els errors han de servir perquè no es repeteixin. També ha descartat que els comuns puguin donar qualsevol suport a un eventual govern de JxCat i ERC –com l'actual– després dels comicis.

L'últim candidat dels comuns a la presidència de la Generalitat –eleccions del 21 de desembre del 2017– va ser Xavier Domènech, que va plegar de la primera línia política el setembre del 2018. Llavors Albiach ja el va substituir com a líder del grup al Parlament. L'anunci de Torra que convocarà eleccions un cop el Parlament aprovi els pressupostos ha obligat els partits a començar a moure's per buscar candidat. Des d'avui, els comuns estan més a prop de tenir el seu.