Albiol deixa l'escó al Parlament per centrar-se en la campanya per a les municipals de Badalona

Xavier García Albiol ha deixat l'escó al Parlament. L'expresident del PP ha presentat la renúncia a l'escó aquest matí a la cambra catalana, segons han confirmat fonts populars a l'ARA. Albiol tenia previst fer aquest pas un cop iniciat el nou període de sessions d'aquest 2019. Al seu lloc, hi entrarà la que va ser diputada durant l'anterior legislatura Esperanza García.

Albiol va anunciar aquest octubre que deixava la presidència del partit per centrar-se en la seva candidatura a l'alcaldia de Badalona. De fet, en la roda de premsa en què va fer aquest anunci, el dirigent popular ja va anunciar que també preveia renunciar a l'escó que tenia al Parlament un cop deixés la presidència del partit.

Al mes de novembre, els populars catalans van celebrar un congrés extraordinari que va servir per rellevar Xavier García Albiol al capdavant del partit i escollir el diputat Alejandro Fernández com a nou president del PP a Catalunya. Amb aquest relleu, l'exalcalde de Badalona posava fi a la seva etapa com a president de la formació conservadora, que ara Fernández vol rellançar després de la patacada del 21-D, en què el PP va passar d'11 diputats a 4.

Andrea Levy també podria deixar l'escó

El canvi d'Albiol, però, no és l'únic que podria tenir el subgrup parlamentari del PP al Parlament. Tot apunta que l'actual diputada Andrea Levy serà la número dos del candidat del PP a l'alcaldia de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Si finalment Levy fa el salt a la capital espanyola, els populars catalans contemplen la possibilitat que acabi deixant l'escó del Parlament, tot i que encara no està decidit quan ho farà.

Al seu lloc, entraria l'actual secretari general del PP a Catalunya, Dani Serrano. De fet, Serrano ja va renunciar a ser l'alcaldable dels populars a Cornellà de Llobregat per centrar-se en les tasques organitzatives del partit, però fonts del partit contemplen que pugui compaginar aquesta feina amb l'escó a la cambra catalana.