Albiol repta Puigdemont a un cara a cara a Brussel·les abans que comenci la campanya del 21-D

El líder i candidat del PP a Catalunya, Xavier García Albiol, repta el president de la Generalitat, Carles Puigdemont a un cara a cara a Brussel·les abans que comenci la campanya del 21-D. El motiu? "Durant les últimes setmanes des de Bèlgica [Puigdemont] ha llançat afirmacions sobre mi mateix i sobre el govern d’Espanya que pretenen embrutar el bon nom del nostre país i sembrar dubtes i incertesa a nivell internacional sobre la nostra exemplar democràcia [...] Els catalans tenen dret a saber la veritat", argumenta el cap de llista popular en una carta que ha enviat a la directora de campanya de Junts per Catalunya, Elsa Artadi.

"Donada la greu situació per les acusacions expressades, crec que seria molt interessant la celebració d’un cara a cara públic entre nosaltres dos, vostè com expresident, que va portar la Generalitat fora de la legalitat, i jo en la meva condició de representant del partit del Govern d’Espanya que ha tornat les institucions catalanes a la normalitat democràtica, per clarificar els argument del projecte que presentem tots dos", exposa Albiol a la missiva, i detalla: "Li proposo celebrar aquesta trobada a la ciutat de Brussel·les durant els propers dies abans de l’inici de la campanya electoral, i sense cap condicionant previ per la meva part.

"En lloc d'insultar-me, que em digui on s'amaga per poder debatre amb ell", ja havia dit aquest mateix dimecres Albiol en declaracions a Antena 3. En l'escrit que ha remès a Artadi no s'està d'assenyalar "els greus costos econòmics i socials del seu procés rupturista", i destaca que, "malgrat tots els esforços del govern d’Espanya, lamentablement aquesta setmana Barcelona ha perdut la possibilitat de convertir-se en la seu de l’Agència Europea del Medicament".