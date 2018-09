Albiol, sobre els insults al Procés: "Traslladen un sentiment de la majoria social catalana i la resta d'espanyols"

El líder del PP al Parlament, Xavier Garcia Albiol, ha excusat aquest dijous els insults de diversos jutges al Procés i a l'independentisme ( insults com "virus", "germen" o "colpistes") considerant que són comentaris en l'"àmbit privat" i que, a més, "representen" el que "pensa un part de la societat catalana i la totalitat de l'espanyola".

"Traslladen un sentiment que tenien la majoria de catalans i la resta d'espanyols. És el sentiment de vergonya de veure polítics que intentaven consolidar un cop d'Estat a la democràcia (...). El que va passar és molt greu", ha afirmat Albiol.

Així, ha considerat que és un "despropòsit" el contingut de la declaració institucional del president, Quim Torra, demanant explicacions i responsabilitats per aquests correus.

Afirma que Sánchez està disposat a "perdonar" els independentistes per mantenir-se a la "cadira"

D'altra banda, Xavier Garcia Albiol ha acusat aquest dijous a la ministra d'administracions territorials, Mertixell Batet, de "mentir" quan nega que li va traslladar al conseller d'Exteriors, Ernest Maragall, que el govern del PSOE traslladaria a la Fiscalia que rebaixés les acusacions en la causa del Procés. Tot i que Batet ha desmentit que hagués assegurat això al conseller, Albiol ha dit que es creu a Maragall perquè en les darreres setmanes "tot va en aquest sentit".

Per argumentar-ho, Albiol s'ha referit a les declaracions de la mateixa Batet i el ministre d'Exteriors, Josep Borrell, en què afirmaven que seria més fàcil dialogar si no hi haguessin presos preventius. Tanmateix, ha anunciat que el PP demanarà la compareixença de Maragall perquè doni explicacions.

"Sánchez acceptarà qualsevol humiliació i renúncia davant l'independentisme per poder estar uns mesos més a la cadira de La Moncloa", ha dit el líder popular.

"El govern espanyol està en mans d'un perill per la convivència i per Espanya", ha dit Albiol, "és un perill pels que volem ser catalans i espanyols, estem deixats de la mà de déu per al govern d'Espanya", ha afegit.