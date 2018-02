Albiol envia una carta a Torrent per demanar-li que obri una ronda de contactes per desbloquejar la investidura

Xavier García Albiol ha enviat aquest dimecres una carta al president del Parlament, Roger Torrent, en què li demana que obri una nova ronda de contactes amb els grups parlamentaris per tal de desbloquejar la investidura. "Té el deure d'impulsar una nova ronda de contactes per trobar una sortida legal i possible al bloqueig en el qual han instal·lat el Parlament", li demana Albiol a Torrent.

El líder popular explica que el fet d'ajornar el ple d'investidura previst per al 29 de gener ha provocat una "situació inèdita" al Parlament, cosa que ha provocat, diu, una "paràlisi de les funcions que el Parlament té encomanades". En aquest sentit, Albiol adverteix que les trobades que Torrent ha mantingut amb Carles Puigdemont i també amb Oriol Junqueras i els altres presos només haurien de servir per "trobar solucions al bloqueig institucional provocat justament per algun dels diputats als quals han visitat". Per tot plegat, el líder del PP a Catalunya li demana que obri una reunió "al més aviat possible" per tractar totes aquestes qüestions.

La carta d'Albiol torna a posar pressió a la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, perquè es presenti com a candidata a la presidència de la Generalitat -tot i que no té prou suports, els populars volen que es presenti perquè comenci a córrer el rellotge-. La petició, a més, arriba dos dies després que el líder del PSC, Miquel Iceta, també n'hi fes arribar una a Roger Torrent en què li demanava que mogués peça i obrís una nova ronda de contactes per tal que, si es confirma que no hi ha un candidat que tingui prou suports, s'activi el termini de dos mesos abans de convocar unes noves eleccions.