Albiol, sobre l'atac a les creus grogues de Vic: "No ho comparteixo però és comprensible"

Xavier García Albiol no comparteix l'acció que ahir va protagonitzar un cotxe a la plaça Major de Vic d'envestir les creus grogues que hi havia plantades, però assegura que és "comprensible". "Hi ha gent que està tipa que els polítics independentistes, especialment a la Catalunya interior, es pensin que els pobles i les ciutats són seves. No puc justificar l'actitud del cotxe d'ahir, però la puc entendre", ha argumentat el líder del PP a Catalunya.

De fet, el líder popular considera que són els independentistes els que "coaccionen" la resta de ciutadans omplint, per exemple, una plaça sencera de creus grogues en suport dels presos i exiliats. "Això només passa als espais governats per totalitaris", ha etzibat Albiol, que ha assegurat que és el moviment independentista el que provoca que la població "exploti anímicament" i es produeixin situacions com la d'aquest diumenge a la capital d'Osona.

En canvi, la diputada de Ciutadans Sonia Sierra ha condemnat l'acció contra les creus grogues "sense pal·liatius": "Les imatges són terribles". En roda de premsa, Sierra ha recordat que el seu partit "sempre" ha estat en contra de la col·locació de símbols grocs als carrers, perquè ho considera una "apropiació de l'espai públic". "No pot ser que les places esdevinguin cementiris ideològics", ha dit. Ara bé, "una cosa és tenir aquesta opinió i una altra és que entris amb un cotxe en una zona de vianants i t'ho carreguis, posant en perill les persones".

El PSC, com fa habitualment, ha estat igualment equidistant amb la polèmica. El secretari d'organització del partit, Salvador Illa, ha mantingut que "no hi hauria d'haver hagut creus grogues a plaça major de Vic", però ha remarcat que tampoc "cap ciutadà s'hauria de prendre la justícia per la seva mà". Amb tot, sí que ha estat molt contundent recordant que els socialistes volen que es mantingui la "neutralitat" a l'espai públic, que és de "tots els ciutadans" i no ha d'estar "hegemonitzat" per ningú. "Ens agradaria que fos neutral i tothom s'hi pogués sentir representat. Lamentem que no fos el cas de la plaça majori de Vic, i lamentem i condemnem que un ciutadà anés pel seu compte".