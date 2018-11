Albiol assegura que visitaria els presos si l'hi demanessin per interès "personal" i no per "estratègia" política

El líder del PP català, Xavier García Albiol, ha aclarit que la seva negativa a visitar els presos a Lledoners, com els mateixos líders independentistes li havien demanat, és per no participar d'un "espectacle". El líder dels populars catalans ha assegurat que si l'hi demanessin per interès "personal" no tindria "cap problema" a visitar-los. "El que pretenen és convertir la presumpta visita en un espectacle i no participaré en aquestes estratègies que volen seguir provocant confusió", ha afegit. Albiol també ha replicat a Carles Puigdemont en la picabaralla sobre aquest tema a través de les xarxes socials. El popular li retreu que li vulgui donar "lliçons" des de l'exili: "Si és tan valent o patriota i s'hagués quedat, en lloc de fugir com un conill, potser tindria una certa autoritat".

Els carcellers no gosen mirar a la cara de les seves víctimes. El carceller es queixa d'assabentar-se'n per la premsa però calla quan les acusacions de fiscalia van arribar abans als mitjans que als advocats. Com passa sempre, by the way. La vergonya els acompanyarà tota la vida pic.twitter.com/FGR3kAoJRM — Carles Puigdemont (@KRLS) 5 de novembre de 2018

De la mateixa manera que ho ha fet amb la invitació a presó dels presos, Albiol també ha qualificat de "xou" l'escenografia d'aquest dimarts davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, on Miquel Buch i Neus Lloveras han declarat per l'1-O. "Forma part d'un ritual per distreure el personal uns quants dies", assegura Albiol. El líders dels populars ha assegurat que tots dos casos evidencien que "el problema de l'independentisme seguirà enquistat bastants anys perquè els partits independentistes no tenen voluntat d'intentar corregir la seva actuació per rebaixar la pressió". "Estan instal·lats en aquesta dinàmica", s'ha lamentat.

Albiol ha acabat tornant a demanar que es convoquin eleccions a Catalunya i també a l'Estat per "sortir del bucle" en què, segons ell, s'han instal·lat els dos governs. El líder popular ha explicat que les negociacions per aprovar els pressupostos "d'aquí i d'allà" són un exemple de la situació "esperpèntica" i "incoherent" de la política espanyola i catalana.

Albiol ha reconegut que les gravacions sobre reunions entre l'ex número 2 del PP María Dolores de Cospedal i l'excomissari José Manuel Villarejo no són del seu grat: "El que estem coneixent és lleig". Quan se li ha preguntat si Cospedal hauria de deixar l'escó, més enllà de dimitir del seu càrrec orgànic al partit, Albiol ha sigut més críptic: "Estic convençut que sabrà fer en cada moment el que és millor a nivell personal, però també el que és millor per al partit". Malgrat la polèmica, el líder dels populars catalans assegura que és un "serial" que "no interessa a ningú" perquè "distreu l'atenció del que és important", i ha posat l'atur com a exemple del que s'hauria d'estar debatent.