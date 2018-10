Albiol creu que seria un "error" de "greus conseqüències" no presentar candidatura pròpia a Barcelona

El president del PPC, Xavier García Albiol, ha alertat aquest dimecres que seria un "error estratègic" de "greus conseqüències" que el partit no es presentés a les eleccions municipals per Barcelona amb una candidatura pròpia. En una entrevista a Ràdio 4, Albiol ha considerat que el partit s'hi ha de presentar "sí o sí" per ocupar l'espai de centredreta, ja que segons l'encara líder dels populars Cs ha renunciat a presentar-se i Manuel Valls es declara "d'esquerres". D'altra banda, Albiol ha insistit que encara que s'haguessin convocat eleccions el 155 s'hauria aplicat igualment, tot i que amb una "graduació" diferent.

Albiol ha defensat que el PP ha de representar l'alternativa del centredreta a Barcelona i ha alertat que integrar-se a la plataforma de Valls seria un "error estratègic que pagaria el PP a nivell de Catalunya i a nivell nacional". D'aquesta manera, ha expressat la seva opinió, tot i recordar que en pocs dies deixarà de ser president del partit i que, per tant, no decidirà sobre aquesta qüestió.

El conservador ha fet un balanç "agredolç" de la seva etapa a la presidència del partit i ha considerat que actualment a Catalunya s'està vivint un moment de "decadència" i de "bloqueig", i que trigarà anys a recuperar "l'esplendor". En aquest sentit ha considerat que el govern de Pedro Sánchez no té capacitat de desbloquejar la situació, perquè creu que no podrà condicionar jutges ni fiscalia perquè rebaixin les penes dels líders independentistes que són a la presó.

Pel que fa a l'aplicació del 155, Albiol ha explicat que la posició de la majoria del PPC era que s'apliqués abans, amb més intensitat i durant més temps. Tot i així, ha considerat "lògic" que el llavors president del govern espanyol, Mariano Rajoy, prioritzés arribar a un pacte d'estat amb el PSOE i Cs, encara que hagués sigut més efectiva la via que defensava el PPC. Precisament, sobre les seves polèmiques declaracions des del Senat quan Puigdemont debatia si convocar eleccions, Albiol ha assegurat que hi havia un pacte entre el PP, el PSOE i Cs per aprovar la suspensió de l'autonomia encara que es decidís convocar comicis a Catalunya.