Albiol demana una candidatura única al PP

El líder del PP a Catalunya, Xavier García Albiol, defensa que, vistos els resultats de les primàries del partit, el més "intel·ligent" que es podria fer és arribar al congrés extraordinari amb una candidatura única que sumés la guanyadora de les primàries, Soraya Sáenz de Santamaría, i el segon candidat més votat, Pablo Casado. Albiol ha defensat, en una entrevista a RAC1, evitar el tràngol als compromissaris d'haver d'escollir entre una de les dues opcions, i no ha volgut detallar per quin dels candidats va votar. "Soc dels que defensa que serem més forts si presentem un únic projecte que inclogui tots els matisos", ha defensat. Per tant, ha assegurat que comparteix la filosofia que Santamaría ja va expressar ahir de poder sumar projectes.

"Tenim un gran drama perquè entre el primer i el segon hi ha una diferència mínima. Per tant, la legitimitat és tant del guanyador com del que ha quedat segon", ha assegurat a l'hora de defensar el projecte conjunt.



Pel que fa als resultats a Catalunya, on gairebé la meitat dels militants van votar Casado, ha negat que sigui un vot de càstig a la manera com el govern de Rajoy ha gestionat el conflicte català, però sí que ha remarcat que és un vot en "positiu" a favor de la "renovació". Així, ha defensat que el vot de Casado busca la "regeneració" i el de Soraya defensa "l'efectivitat i la capacitat de govern".