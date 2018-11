Albiol denuncia pintades amb llaços grocs a l'entrada del seu garatge

L'exlíder del PP català, Xavier Garcia Albiol, ha denunciat avui al seu compte de Twitter que li han pintat llaços grocs a la porta del seu garatge. "Sobra qualsevol comentari", s'ha limitat a dir mostrant imatges de desenes de llaços grocs a l'entrada del seu aparcament a Badalona.

L'accció arriba després que el nou president del PPC, Alejandro Fernández, denunciés un atac al seu cotxe particular durant la matinada de divendres a dissabte. El popular va publicar també a Twitter fotografies del vehicle amb pintades i cops i una roda punxada. "Em dol per la meva família i perquè és casa nostra, però seguiré defensant la llibertat i les meves idees amb més determinació que mai", va advertir el substitut de Xavier García-Albiol al capdavant de la formació conservadora, que va agraïr als Mossos d'Esquadra "l'atenció" rebuda quan han denunciat els fets.

La vicesecretària d'Estudis i Programes del PP, Andrea Levy, ha vinculat avui que el president de la Generalitat, Quim Torra, "esperoni", segons la seva opinió, els CDR "a la violència", amb l'atac denunciat pel líder del PP català, Alejandro Fernández. Levy ha criticat que, després d'aquests actes, "el senyor Torra no hagi fet ni una sola declaració de condemna pel que ha passat i això és causa de que qui sembra odi recull tempestats, ho vam veure en el sabotatge a la casa del jutge Llarena, que tampoc va suposar la condemna del Govern de la Generalitat".

I en aquest context, ha posat en qüestió "amb qui està governant Sánchez", a qui li ha censurat que la seva gestió no estigui "només condicionada per Podem" sinó també per "aquells als quals Podem va a visitar a la presó", per afegir a continuació que es tracta "d'una falta de respecte absolut a tot el conjunt de la societat espanyola". "El senyor Sánchez, per descomptat, no està al costat dels que volem la convivència constitucional", sinó que "es dóna la mà amb aquells que a Catalunya governen de forma sectària per als seus interessos polítics independentistes, sembrant la discòrdia a la convivència i tolerància dels catalans", ha criticat.