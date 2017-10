Albiol: "Les úniques eleccions serioses i reals són les autonòmiques de Rajoy"

El líder del PP a Catalunya, Xavier García Albiol, ha tret importància a la possibilitat que el Govern pugui fer algun moviment com convocar eleccions constituents per contrarestar les autonòmiques de Mariano Rajoy. "Les úniques eleccions serioses i reals són les eleccions autonòmiques de Mariano Rajoy", ha etzibat Albiol, que segurament repetirà com a cap de llista dels populars catalans en la convocatòria del 21 de desembre, després de ser designat per aclamació en el comitè executiu del partit celebrat aquest dissabte.

El líder popular ha assenyalat que si guanya les eleccions governarà per a tots els catalans, inclosos els que són independentistes i no el votaran. Ha assegurat que també serà "un president per a tots ells", tal com ho va fer a Badalona, quan va ser alcalde de la tercera ciutat més gran de Catalunya entre el 2011 i el 2015.