Albiol aposta per intensificar el 155 si s'investeix Sànchez com a president

El líder del PP a Catalunya, Xavier García Albiol, aposta per intensificar el 155 si s'investeix com a president de la Generalitat el número 2 de Junts per Catalunya (JxCat), Jordi Sànchez, en presó preventiva des de fa 134 dies. "L'escenari obligaria a plantejar un article 155 diferent, obligaria a haver de fer un replantejament en els temps i en la graduació perquè de ben segur que caldria començar a gestionar de manera directa les conselleries per part de persones que es dediquin a tirar endavant Catalunya", ha apuntat Albiol en declaracions als mitjans al Mobile World Congress.

Si s'investeix president Sànchez, ha inistit, no es tornarà a la "normalitat" i estarà "completament autoritzat i legitimat" que "el govern central i els seus companys de 155" tirin endavant de nou una mesura similar i de més profunditat. "Catalunya no es pot permetre la vergonya de tenir un president a la presó acusat de delictes greus", ha afegit. El líder popular ha assegurat, a més, que amb un nou 155 s'evitaria el "boicot" que, al el seu parer, estan practicant diversos càrrecs de la Generalitat per poder atribuir deficiències de gestió a la intervenció de l'Estat.

Tant el portaveu de l’executiu espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, com el ministre de Justícia, Rafael Catalá han confirmat que es podria mantenir el 155 si la majoria independentista al Parlament investeix Sànchez, tot i que cap dels dos ha parlat d'un enduriment de la intervenció. En declaracions a la Cope, Méndez de Vigo ha afirmat que "si no hi ha un govern de la Generalitat legalment constituït, el 155 continuarà". I perquè s’entengui que està legalment constituït cal que estigui "amb capacitat i plenitud del seu exercici", cosa que –segons ha dit- no es compliria si es prova d’investir "un senyor que en aquests moments està a disposició de l’autoritat judicial".

Provar d’investir Sànchez "no té cap sentit" i "és una mala idea", ha insistit el portaveu del govern estatal, que ha argumentat que "un president ha de governar i ha d’estar amb la plena capacitat del seu temps i de la seva disponibilitat per fer-ho", i que "una persona que està investigada per delictes molt greus no té la capacitat d’una altra i és molt difícil que pugui actuar com a president d’una comunitat autònoma, entre altres coses perquè dependrà en cada moment de si el jutge l’autoritza a exercir aquestes funcions o no".

En una línia semblant, Catalá ha afegit a RNE que "ningú pot fer la seva feina si està privat de llibertat". "Em sembla que el panorama d'una persona que sigui a la presó no és el millor per anar els dilluns al matí a les 8.30 al seu despatx", ha dit, i ha afegit que l’article 155 s’aplicarà "fins que hi hagi un govern que comenci a exercir les seves funcions constitucionals i estatutàries". "Quan hi hagi un govern que exerceixi les seves funcions amb normalitat, el més lògic és que el 155 deixi d’aplicar-se".