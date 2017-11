Albiol maniobra per satisfer totes les famílies del PP

Més de dos anys després i amb un congrés guanyat pel mig, Xavier García Albiol segueix sense tenir les mans lliures al PP a Catalunya. L’exalcalde de Badalona repetirà aquest 21 de desembre com a candidat dels populars en unes eleccions catalanes i ho farà, altre cop, amb una llista farcida d’equilibris interns. A diferència del 2015 -quan va rellevar Alícia Sánchez-Camacho com a cap de llista en una operació llàmpec i es va trobar una candidatura molt condicionada per la direcció anterior-, aquest cop Albiol ja és president del partit i comptava, en teoria, amb marge per fer-se el seu propi equip al Parlament. Tanmateix, el resultat final és gairebé idèntic. Canvien alguns noms, però l’esperit es manté. Una llista pensada per garantir-se la pau interna i satisfer totes les famílies del partit.

Tot i que, qüestionat en privat per diversos dirigents -i sense el favor de la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría-, Albiol ha acabat sent el cap de cartell d’una candidatura en què tornarà a acompanyar-lo com a número dos la vicesecretària d’estudis i programes del PP, Andrea Levy, i que tindrà en el tercer lloc Santi Rodríguez. Precisament el nomenament de Rodríguez com a secretari general del partit en l’últim congrés explica molts dels equilibris de la llista aprovada ahir pel comitè electoral dels populars a Catalunya. D’entrada, que alguns dels damnificats d’aquell conclave, com Daniel Serrano -que aspirava a ser secretari general i va acabar com a president provincial del partit a Barcelona-, Alberto Villagrasa i Manuel Reyes -que durant mesos van disputar-se agrament el lloc que va acabar ocupant Serrano-, es veuen recompensats ara amb els llocs cinc, sis i set de la llista, per darrere, això sí, d’Esperanza García, aposta personal d’Albiol el 2015.

Capítol a banda mereix la situació de Girona. Albiol encara no ha sigut capaç de trobar una sortida al bloqueig que viu el partit a la província, on va haver d’ajornar sine die el congrés de la demarcació. Una incertesa que es plasma també en la llista del 21-D. En els últims anys el candidat a la província -on el PP acostuma a patir per treure representació- sempre ha sigut Enric Millo, però aquesta vegada Albiol ha confiat en un perfil poc conegut, com el de Maria Àngels Olmedo -regidora a Figueres-. En canvi, una històrica dirigent del partit a Girona com Concepció Veray es presenta per Barcelona en el novè lloc de la llista, per darrere de Juan Milián i per davant de Rosa del Amo. El nom de Del Amo és una aposta personal d’Albiol, ja que forma part del seu equip a Badalona des de fa anys, malgrat que el 2010 va subscriure el manifest Ens agrada Badalona, crític amb l’ara president del PP a Catalunya.

A Tarragona es manté com a cap de llista l’actual portaveu al Parlament, Alejandro Fernández, mentre que a Lleida també repeteix com a candidata Marisa Xandri. És precisament a Lleida on hi ha la principal novetat de la llista amb el fitxatge de l’alcalde de Gimenells, Dante Pérez, fins fa dos dies al PSC. Una incorporació d’última hora, però, que també està portant maldecaps a Albiol. Ahir el regidor popular a Lleida Joan Vilella va criticar obertament una incorporació que, va dir, “posa en evidència la decadència del PP a Lleida”. “No pot ser que una persona que a la nit és socialista l’endemà es desperti del PP”, va censurar el regidor popular.