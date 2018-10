Albiol renya uns okupes en el primer vídeo de campanya: "Si hi ha cap merder amb els veïns tindrem un problema"

El candidat del PP a l'alcaldia de Badalona, Xavier García Albiol, engega la seva campanya per recuperar el govern de la tercera ciutat de Catalunya. Aquest dimarts al vespre va publicar un vídeo a les xarxes socials en el qual apareix al llindar de la porta d'un pis al barri de la Salut renyant uns okupes, que en cap moment apareixen en les imatges: "No es pot entrar als pisos saltant per patis i finestres", els retreu. "Heu ocupat aquest pis sense permís", constata.

Lo hice cuando era Alcalde de #Badalona y lo sigo haciendo: siempre defenderé a los vecinos frente a los okupas que les hacen la vida imposible. Si en mayo soy Alcalde aumentaré el control policial y volveré a instalar las planchas metálicas que la CUP retiró #RecuperemosBadalona pic.twitter.com/xaSi37RtBJ — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) 9 de octubre de 2018

El vídeo va acompanyat d'una música dramàtica en el qual van apareixent imatges del pis, que anteriorment a l'entrada dels okupes tindria una porta blindada. Albiol els demana que no hi hagi "cap soroll que pugui molestar els veïns" i que respectin la "convivència normal" de la comunitat. També els insta a buscar una "alternativa" per deixar l'habitatge, i avisa: "Si hi ha cap merder amb els veïns tindrem un problema".

Albiol acompanya la seva publicació a Twitter amb un missatge: "Sempre defensaré els veïns davant els okupes que els fan la vida impossible. Si al maig sóc alcalde augmentaré el control policial i tornaré a instal·lar les planxes metàl·liques que la CUP va retirar".