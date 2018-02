Albiol és partidari de mantenir el 155 si els independentistes proposen un candidat imputat, empresonat o exiliat

Xavier García Albiol no està disposat a acceptar un candidat independentista que estigui imputat per sedició o rebel·lió, empresonat o exiliat. I per evitar-ho, el líder del PP a Catalunya només hi veu una opció: mantenir aplicat l'article 155, però amb més intensitat. "L'aplicació de l'article 155 s'hauria de modular i articular-lo amb certa profunditat i intensitat", ha avisat Albiol. De tota manera, el líder popular ha admès que la seva postura és compartida amb el PP de Catalunya, però no s'ha consensuat amb el PP estatal ni tampoc amb el govern espanyol.

De fet, l'acord per aixecar l'aplicació de l'article 155 és quan s'arribés a un acord per constituir un govern. Per tant, si se seguís la tesi que defensa Albiol, s'hauria d'iniciar una altra vegada tot el procediment per suspendre l'autonomia a través de l'activació del 155 al Senat. Albiol ha defensat mantenir aplicat el 155. Albiol ha recordat que l'objectiu de l'aplicació de l'article 155 era "tornar a la normalitat" a Catalunya. L'horitzó que el govern espanyol es plantejava era al mes de gener, quan preveia que ja hi hauria un nou govern constituït.

"Com que no s'hi ha tornat i estem instal·lats en un clima esperpèntic, és lògic que si s'allarga el 155, hauria de ser amb condicions diferents", ha detallat el cap de files popular. Malgrat aquest advertiment, Albiol no ha volgut detallar quines mesures s'haurien d'aplicar per augmentar "la intensitat" de l'aplicació del 155, tot i que en altres ocasions ha proposat una intervenció dels mitjans públics o de l'escola catalana.

Les negociacions entre els partits independentistes per desencallar la investidura continuen. En aquest sentit, el líder popular s'ha mostrat escèptic sobre el ple que demana Ciutadans per desbloquejar la situació política actual. "Fer un debat quan no tens amb qui debatre, és una mica surrealista", ha justificat Albiol, qui també ha criticat que el partit taronja hagi trigat "dos mesos" a fer una proposta per desbloquejar la situació actual, tot i que ha lamentat que l'hagués pogut fer "amb més profunditat".

Petició de compareixença de Mas pel cas ATLL

Sobre la sentència del Suprem que anul·la el concurs d'ATLL, Albiol ha anunciat que demanaran la compareixença de l'expresident de la Generalitat, Artur Mas, al Parlament perquè doni explicacions "sobre com és possible que una acció com aquesta es fes quan el Govern estava en funcions". Albiol, a més, també ha retret a Mas que aquesta acció comporti que la Generalitat "hagi de pagar 400 milions d'euros" i ha advertit que els populars no acceptaran que aquest pagament comporti una "pujada de les tarifes de l'aigua a la ciutadania".

Albiol ha titllat d'adjudicació "fraudulenta" i de "fet insòlid" que si hagués passat en un altre punt del territori espanyol, ha dit, "es parlaria de tracte de favor". "És un error polític i amb una conseqüències econòmiques molt greus", ha lamentat Albiol. El cap de files dels populars creu que el fet que aquesta adjudicació es fes poc abans de començar una campanya electoral -la de les eleccions del novembre del 2012- "fa sospitar que és una situació poc confessable". El PP ha avisat, però, que si les explicacions d'Artur Mas no els convencen, aniran "més enllà".

El PP, en "modus municipals"

Els populars treballen ja en l'estratègia a seguir per les eleccions municipals de l'any que ve. Precisament, aquest dissabte el PP reunirà tots els seus regidors en una trobada intermunicipal a Castelldefels -la ciutat on Manuel Reyes va perdre l'alcaldia el 2015- per "posar el partit en el xip de les eleccions municipals", ha explicat Albiol. "Nosaltres entrem en modus municipals", ha anunciat el líder popular després d'explicar que en aquesta trobada hi participaran regidors de Nuevas Generaciones i també altres amb més experiència.

"Podem aspirar a l'alcaldia en algunes ciutats importants, on estem convençuts que guanyarem", ha ressaltat Albiol. El líder popular s'ha mostrat disposat a encapçalar la candidatura dels populars a Badalona -on el 2015, tot i guanyar els comicis, no va aconseguir accedir a l'alcaldia-, tot i que encara no ha volgut anunciar públicament que en serà el cap de llista.

Xavier García Albiol també ha aprofitat l'ocasió per carrregar contra Ciutadans per les trucades que aquesta formació, segons el PP, està fent a càrrecs electes del seu partit. "Ho poden fer perquè no tenen projecte ni ideologia", ha criticat Albiol, qui també ha assegurat que, de moment, cap dels càrrecs electes populars s'han passat a Ciutadans. El líder dels conservadors catalans ha admès que els "emprenya que Ciutadans basi la seva estratègia electoral en emportar-se gent". En aquest sentit, ha volgut diferenciar el projecte dels populars del partit taronja argumentant que els membres del PP "són persones convençudes, que han posat la cara per defensar el partit en circumstàncies difícils".