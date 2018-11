Albiol ratifica als jutjats la denúncia per l'ús "il·legítim" de les seves dades personals per a l'1-O

El diputat del PP al Parlament Xavier García Albiol ha ratificat aquest dilluns al jutjat d'instrucció 13 de Barcelona una denúncia per ús "il·legítim" de les seves dades personals en el referèndum de l'1-O. Segons consta en la seva declaració com a perjudicat, Albiol es ratifica en el contingut de la denúncia que va presentar davant l'Agència Catalana de Protecció de Dades, i haurà de comparèixer davant el tribunal quan se'l citi.

En declaracions als mitjans després de la seva compareixença, Albiol ha explicat que quan va reunir proves que s'estaven utilitzant les seves dades personals i que es feia un "ús fraudulent i il·legal de les dades dels catalans" va interposar una denúncia davant l'Agència Catalana de Protecció de Dades, que va ser arxivada. Posteriorment, el jutjat d'instrucció 13 de Barcelona, que investiga la logística de l'1-O, va obrir investigació en considerar que hi havia indicis d'un presumpte delicte i li va demanar ratificar-se en la seva denúncia, ha detallat Albiol.

Per a Albiol, el presumpte ús irregular de dades és un fet "molt greu" que posa "en evidència l'estat de contaminació política" que es viu a Catalunya, de manera que també es personarà en aquesta causa com a acusació particular.