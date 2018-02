Albiol diu que reconèixer Puigdemont en una resolució és contrari al 155 i no es pot tramitar al Parlament

El líder del PP a Catalunya, Xavier García Albiol, ha avisat que el Parlament "no pot legislar el que li dona la gana" perquè està sota l'aplicació de l'article 155, que regula les iniciatives i propostes que es poden presentar. "És bastant inviable una proposta que pretén donar un reconeixement a Carles Puigdemont", ha dit, i ha advertit que si es planteja aquest escenari el PP utilitzarà tots els recursos que estiguin a les seves mans per aturar-lo. "No es pot reconèixer un pròfug. Aquestes propostes no es poden fer amb el 155", ha dit el líder del PP a Catalunya.

També ha criticat que els independentistes vulguin donar una "aparença de doble legalitat" i entreveure que hi ha un president legítim a Brussel·les. "El 155 pretén que es torni a la normalitat política. Fer aquest tipus de propostes no ajuda", ha considerat.

Albiol, que ha admès que no ha parlat amb la resta de grups parlamentaris, ha assegurat que la proposta que negocien JxCat i la CUP no encaixa amb la legalitat -tot i que encara no en conegui el contingut-. També ha dit que el PP intentarà que no es produeixi el ple amb una proposta de resolució d'aquest tipus. "Actuarem de manera preventiva", ha dit.

Albiol diu que Artadi "no ha demostrat res" per ser presidenciable

El líder del PP també ha valorat la informació que publiquen alguns mitjans sobre Artadi com a pla B a Puigdemont. Tot i el currículum de la cap de campanya de JxCat -doctorada a Harvard i ex alt càrrec del Govern-, Albiol ha dit que Artadi "no ha demostrat res" per ser candidata a la Generalitat més enllà de ser de "confiança" de Puigdemont. "Aquesta senyora només té el mèrit de ser la directora de campanya de Puigdemont. No és la millor opció ni molt menys, i em consta que una part dels membres del Parlament no hi estan conformes", ha afirmat. Elsa Artadi va arribar a la Generalitat el 2011 com a assessora al departament d'Economia; després, va ser la directora general de Tributs i va impulsar la Grossa, i en l'anterior legislatura va ser directora de coordinació interdepartamental de la Generalitat. Abans, es va doctorar a Harvard i va dedicar-se a la docència a Milà i a la Xina.

Ara bé, Albiol ha continuat: "No sé què dirà el PDECat si a la presidència de la Generalitat hi han de posar una amiga de Puigdemont. Això demostra que aquesta partit no té persones vàlides per assumir la presidència de la Generalitat, i han d'anar a buscar una independent que el mèrit que té és haver estat de confiança i directora de campanya de Pugidemont. La política és una mica més seriosa".