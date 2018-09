Albiol responsabilitza els Mossos de les càrregues policials de l'1-O per ser "deslleials" amb la policia espanyola

El president del PPC, Xavier García Albiol, ha afirmat aquest dilluns que si els responsables del cos dels Mossos d'Esquadra haguessin donat les direccions "adequades", la policia espanyola i la Guàrdia Civil no haguessin hagut de carregar l'1-O. Després que 'El Periódico' hagi publicat un informe de la Guàrdia Civil, inclòs en el sumari de la causa per rebel·lió que instrueix el Tribunal Suprem, que planteja que l'anterior Govern va controlar les actuacions del cos per evitar el referèndum de l'1-O, Albiol ha constatat que els comandaments van "orquestrar un parany" i una "trampa" pels cossos policials espanyols.

Així, ha dit que la policia catalana va actuar de manera "deslleial" davant d'un cos "modern". El popular ha tornat a denunciar el tracte "de favor", que, al seu entendre, tenen els polítics empresonats. Albiol ha apuntat que s'està posant en risc la seguretat dels centres penitenciaris i ha criticat que s'hagi permès l'accés com a autoritat en una presó al coordinador general d'EH Bildu, Arnaldo Otegi. "S'ha permès l'entrada del terrorista Otegi en una presó catalana sense cap registre ni control", ha afirmat en roda de premsa.