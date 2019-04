Albiol: "Un govern del PSOE amb Podem significa un retrocés de país de 30 anys"

Xavier García Albiol havia de fer una passejada pel Mercat de la Salut de Badalona acompanyat de la candidata del PP a Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo. Una indisposició, però, ha obligat Álvarez de Toledo a anul·lar tota l'agenda prevista per a aquest dissabte. Malgrat tot, Albiol ha fet la passejada igualment i ha aprofitat per fer un acte més de la llarga precampanya per a les municipals del maig, en què el candidat a l'alcaldia de Badalona aspira a reconquerir el govern municipal. La passejada pel mercat –un dels espais on més còmode se sent Albiol– l'ha fet acompanyat del secretari general dels populars catalans, Dani Serrano, però abans ha aprofitat per fer la crida al vot popular que havia de fer la candidata per Barcelona.

A la tercera ciutat més gran de l'àrea metropolitana de Barcelona, i a diferència del que ha fet Álvarez de Toledo fins ara, Xavier García Albiol ha centrat el seu discurs en el flanc social. L'exalcalde de Badalona ha presentat el PP com l'única garantia per "mantenir els serveis socials tal com estan" actualment, i ha avisat: "Un govern del PSOE amb Podem significa un retrocés de país de 30 anys". Per a Albiol, si Pedro Sánchez arriba a la Moncloa i continua "malgovernant", aspectes com les pensions, les prestacions de sanitat i els serveis socials estaran "en risc".

"Ens juguem el futur del nostre país, que es puguin mantenir els serveis socials per als veïns que pitjor ho estan passant", ha afirmat. En aquest sentit, Albiol ha garantit que el partit que dirigeix Pablo Casado desenvoluparà "polítiques de creació de treball i riquesa", a diferència del PSOE, a qui atribueix polítiques que acabaran amb "més pobresa, situacions precàries i que Espanya deixi de ser un dels millors països".

Durant les seves declaracions davant dels mitjans de comunicació, Albiol també ha tingut temps per ironitzar a l'hora de demanar el vot popular. "No ens juguem si un candidat és més guapo o menys, si és més o menys simpàtic, tot i que puc garantir que Pablo Casado ho és molt; sinó que ens juguem el futur dels catalans i de les persones que estan en una situació de més debilitat i més vulnerabilitat".