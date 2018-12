Collboni (PSC): "Els discursos bel·licistes i les vies unilaterals abonen la ultradreta"

El candidat del PSC a les eleccions municipals de Barcelona, Jaume Collboni, ha demanat "moderació" i "centralitat" als partits independentistes durant la presentació d'un manifest "per la defensa de la convivència, les llibertats i la democràcia", aquest dijous al matí al Parc de la Ciutadella. A més, Collboni ha reclamat que també abandonin "d'una vegada per totes" la seva estratègia, que, segons diu, alimenta l'extrema dreta: "Els discursos bel·licistes i les vies unilaterals abonen i donen arguments a la ultradreta".

Alcaldes, alcaldesses i regidors del PSC, acompanyats del primer secretari, Miquel Iceta, han llegit un manifest davant del Parlament en el qual es comprometen a "barrar el pas a les institucions a les formacions d'extrema dreta, establint un cordó sanitari perquè no arribin al poder". En aquest sentit, els socialistes promouran declaracions institucionals als ajuntaments. "Cap pacte amb l'extrema dreta, cap concessió, per preservar la convivència", anota el text.

"Instem especialment partits com Cs i el PP a recuperar l’esperit constitucional i els valors europeistes per rebutjar qualsevol tipus d’aliança amb formacions d’extrema dreta com Vox", diu el manifest. El PSC, però, també orienta la seva petició als independentistes i els demana "separar-se del discurs de la confrontació i la violència i rebutjar la via unilateral". "El conflicte independentista ha alimentat aquesta confrontació i recorre sovint a la retòrica de l’enfrontament que malmet la cohesió social i la convivència. Apel·lacions a vies eslovenes o similars són d’una irresponsabilitat sense precedents, que posen en risc tot el que s’ha aconseguit fins ara, tot el progrés guanyat en aquests anys de democràcia", diu l'escrit, llegit pel líder del PSC a Barcelona, Jaume Collboni.

El PSC veu amb preocupació "l'auge de moviments populistes, el creixement del nacionalisme i l'extrema dreta al conjunt d'Europa". "Ara també a casa nostra", lamenten. Uns moviments que imposen una retòrica de l’enfrontament, que neixen, viuen i creixen amb el conflicte i que s’alimenten de les desigualtats socials. Ho hem vist a Catalunya, i ara també amb els resultats de les eleccions a Andalusia", assenyalen, sense especificar a quins partits o moviments es refereixen en el cas català.

Entre altres propostes, els representants municipals dels socialistes volen impulsar des del món local un Pacte per la Convivència "amb l’objectiu de preservar aquest bé als barris, carrers i places d’arreu del país; vetllar per la neutralitat en l’espai públic i les institucions, per la cohesió social, i treballar per eliminar els discursos d’odi i intolerància". "Exigim al govern de la Generalitat de Catalunya revertir urgentment les polítiques de retallades i de desmantellament dels serveis públics, que han afeblit greument l’estat del benestar. Aquest afebliment dels serveis públics i l’increment de les desigualtats alimenten l’aparició dels populismes", afegeixen.