Alcaldes que usen la Diputació per afavorir el seu poble

Fondarella, municipi del qual és alcalde el president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, és el municipi de menys de 1.000 habitants que va rebre més inversions d’aquest ens durant el període 2011-2016. És la denúncia que fa el regidor independent per ERC de Rialp, Joan Cosme Fondevila, que ha fet un estudi sobre les inversions de la Diputació de Lleida en aquestes poblacions petites.

Es tracta d’un informe que Fondevila va fer arribar a l’ARA, i que és independent del cas de presumpta corrupció a través de la Fundació Catdem que es va destapar ahir a Lleida. La macrooperació la va portar el jutjat d’instrucció número 1 de la capital lleidatana, i va acabar amb la detenció de Reñé i 25 persones més per delictes contra l’administració pública.

En el seu estudi, el regidor d’ERC a Rialp denuncia un tracte de favor de Reñé i el seu equip, ja que també hi implica el vicepresident de la Diputació, Gerard Sabarich, també del PDECat, als pobles d’on són alcaldes, Fondarella i Rialp, respectivament. Segons els càlculs de Fondevila, Fondarella va rebre en aquest període de temps més d’1,1 milions d’euros, la qual cosa representa més de 230 euros d’inversió per persona i any. En el cas de Rialp, la quantitat s’enfila a més de 840.000 euros, gairebé 210 euros per ciutadà i any.

10 vegades més diners

Segons aquests càlculs, Reñé va invertir al seu poble 5 vegades més del que va destinar a una població com Esterri d’Àneu, una localitat amb un nombre similar d’habitants. De fet, segons es desprèn de l’estudi, hi ha municipis que van rebre fins a 10 vegades menys diners, com és el cas de les Valls de Valira, a l’Alt Urgell. La majoria de poblacions reben entre 120 i 50 euros per habitant i any, mentre que només quatre superen els 200 euros. Entre aquestes poblacions hi ha Montgai, on és alcalde l’anterior president de la Diputació de Lleida, Jaume Gilabert, en aquest cas de la mateixa ERC. Segons els càlculs de l’informe, entre el 2011 i el 2016 aquest poble de la Noguera va rebre també més d’un milió d’euros, i es va convertir en el municipi que va rebre més diners per habitant de tots els que tenen menys de 1.000 habitants. Fonts de la Diputació consultades per l’ARA no neguen la veracitat d’aquestes xifres, tot i que puntualitzen que “s’atorguen clarament a les necessitats reals” de cadascuna de les poblacions.

Aquestes quantitats, que s’inclouen en l’estudi realitzat entre el 2011 i el 2016 per Fondevila, fan referència tant als diners que s’atorguen de manera directa -a dit- per part de presidència com també a les concessions mitjançant concurrència competitiva, en què hi ha una convocatòria dels ajuts i una comparació de les sol·licituds presentades per cada municipi.

Precisament, en els últims dos anys s’ha intentat rebaixar el percentatge que representen les subvencions directes que atorga la Diputació respecte al pressupost total. L’any 2016, per exemple, van suposar 6,34 milions d’euros, que representen un 22% del total dels diners dels quals disposava l’ens que dirigeix Reñé.

Aquestes xifres, segons fonts d’ERC, no tenen res a veure amb el que passa a les altres diputacions de Catalunya. A Tarragona, per exemple, les subvencions directes van representar un 4% del total del pressupost, 6 vegades menys que a Lleida. A Barcelona va ser la meitat, i a Girona les subvencions directes van significar en aquest exercici un 8,4% del total, gairebé un terç del que representen a Lleida. En els pressupostos del 2017 es va intentar rebaixar aquesta proporció, però l’esmena dels republicans no va prosperar.