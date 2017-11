Alejandro Fernández: "Quan Albiol parlava de persones normals es referia a persones imparcials"

El cap de llista del PP per Tarragona, Alejandro Fernández, ha assegurat aquest dissabte a Catalunya Ràdio que "quan Albiol parlava de persones normals es referia a persones imparcials", en referència a les paraules del líder del PP a Catalunya, que ahir va demanar "tancar TV3 i tornar-la a obrir amb gent normal".

"A Catalunya hi ha certes qüestions que no es poden discutir com es fa a les societats civilitzades", ha assegurat Fernández: "per exemple, a València es va decidir tancar Canal 9". El popular ha recalcat que considera que ni TV3 ni Catalunya Ràdio són imparcials.

Preguntat sobre la imparcialitat a TVE, ha dit que "recorda" els "debats públics" que es feien sobre "determinats presentadors de telenotícies" i "no s'escandalitzava". "Es pot parlar de la imparcialitat dels continguts i del que costa", ha assegurat. "No pot ser que la televisió pública costi més de 300 milions d'euros", ha sentenciat.