Alejandro Fernández, a Ciutadans: "L'espai constitucionalista necessita ser reconstruït entorn al PP"

El PP continua refredant l'opció d'una coalició amb Ciutadans. Aquest dissabte, el president del PP, Alejandro Fernández, ha mostrat públicament les seves reticències a aquesta qüestió i ha tornat a avisar que els populars volen liderar el que anomenen "la reunificació" del constitucionalisme. "L'espai constitucionalista necessita ser reconstruït entorn al PP", ha defensat. En un acte de presentació de nous afiliats a Barcelona, el líder dels populars catalans ha reivindicat els resultats del PP de les últimes eleccions generals -els conservadors van quedar per davant del partit taronja- com a aval per liderar una hipotètica Catalunya Suma. Ciutadans, per la seva banda, també reivindica el seu paper de lideratge i utilitza el nombre de diputats al Parlament -36 parlamentaris taronges davant dels 4 del PP- per justificar-lo.

"Si en lloc de lluitar contra el nacionalisme la seva política ha de consistir a fer una opa al PP, s’ha demostrat que això està condemnat al fracàs", ha advertit el líder popular, que ha situat el partit taronja en aquesta dinàmica. Tot i que no hi ha converses formals a Catalunya entre les dues formacions -només se n'han obert a Madrid per explorar coalicions a Galícia i Euskadi-, la disputa pel lideratge de la coalició fa dies que és pública. "Per sumar, les parts han d'oblidar substituir les altres", ha defensat el president del PP a Catalunya. De fet, Fernández ha tornat a reivindicar la "generositat" del PP en aquesta qüestió i ha recordat que Ciutadans no els va donar un diputat al Parlament perquè els conservadors poguessin conformar grup parlamentari propi -es necessiten 5 escons i els populars en tenen 4-. En canvi, ha recordat que els populars van permetre que Ciutadans entrés a la mesa del Congrés. "Aquesta és la diferència de com s'han d'abordar les relacions de col·laboració", ha afirmat.

Tot i que Alejandro Fernández, malgrat les diferències amb Cs, ha assegurat que continua apostant per la "reconstrucció de l'espai constitucionalista", ha lamentat que el PSC no s'hi sumi. "Diàleg i distensió. Qui s'ho creu? Tots creiem en el diàleg [...]. Però el límit pel diàleg és el compliment de la llei", ha criticat el dirigent popular. En aquest sentit, ha demanat als líders independentistes que reconeguin que van "violar la llei" la tardor del 2017: "No se'ls demana una humiliació, simplement que no diguin amb tota la xuleria 'Ho tornarem a fer'".

De tota manera, el president dels populars catalans s'ha desmarcat de la proposta de Vox d'il·legalitzar els partits independentistes perquè considera que no és útil perquè poden tornar a presentar-se "canviant el nom". La recepta, per Fernández, és "no donar-los espai polític ni categoria d'interlocutor". "Això és el que fa el PSOE", ha retret, en referència a la taula de diàleg que ha negociat amb ERC.