Alejandro Fernández (PP), sobre la retirada de símbols franquistes: "Només els talibans es dediquen a esborrar la història"

El nou líder del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, va posicionar-se ahir, en unes declaracions a Catalunya Ràdio, en contra de la retirada dels símbols i monuments que enalteixen el franquisme. Així, el conservador va considerar que el règim franquista forma part de la història del país i que, per tant, retirar símbols del dictador implicaria, al seu entendre, silenciar-la. "Que jo sàpiga, Guifré el Pilós i Jaume I el Conqueridor no eren pas pacifistes, feministes i d'esquerres", va asseverar irònicament: "Més aviat diria que Franco al seu costat... En fi, no diré res més (donant a entendre que quedava curt al seu costat)". "Tot això forma part de la nostra història i només els talibans es dediquen a esborrar-la com si això no hagués passat mai", va sentenciar.

El posicionament del conservador respecte a la simbologia franquista no és nou. Una de les primeres decisions de Pablo Casado com a president del PP va ser proposar una "llei de la concòrdia" per substituir la Llei de Memòria Històrica (aprovada durant la presidència de José Luis Rodríguez Zapatero) per acabar amb el que considerava una "reescriptura sectària de la història", i que consistia en un pla de reivindicació de la Transició.