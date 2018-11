Alejandro Fernández descarta sumar amb Valls i el PP presentarà llista pròpia a Barcelona

El portaveu del PP al Parlament i únic candidat a presidir el partit a Catalunya, Alejandro Fernández, no preveu que la formació se sumi a la candidatura de l'ex primer ministre francès Manuel Valls per a les eleccions municipals a Barcelona: "Només treballem amb la hipòtesi d'una candidatura pròpia". En una entrevista a Europa Press, ha assegurat que "la Barcelona cívica, ordenada, amb respecte a la propietat privada, amb impostos moderats i que crea en el dinamisme econòmic només la defensa el PP, en aquests moments".

"Manuel Valls, amb tota la legitimitat del món, està parlant del seu tarannà d'esquerres, i nosaltres treballem amb la idea que els barcelonins que comparteixen la nostra idea de Barcelona se sentin representats en una candidatura", sense que això impedeixi pactes posteriors amb la plataforma de l'exprimer ministre francès. Així, ha destacat que tant els populars com Valls tenen "un objectiu comú, que és que Barcelona no estigui governada pels separatistes", i que en ple procés sobiranista no es poden descartar col·laboracions.

Badalona, Castelldefels i Tarragona

Fernández està convençut que el PP pot millorar resultats en les pròximes municipals i recuperar alcaldies com les de Badalona i Castelldefels (Barcelona), on els populars van guanyar el 2015 però no van aconseguir governar: "Si no tingués clar que tenim possibilitat de créixer a tot Catalunya no em presentaria al congrés del PP". "Va ser un pacte de perdedors que els va deixar en l'oposició. Tant Xavier García Albiol (Badalona) com Manuel Reyes (Castelldefels) tenen el suport massiu dels veïns", i ha demanat al PSC que recolzi la força més votada i no pacti amb la resta de formacions com va fer el 2015. Per a Tarragona, ciutat per la qual es va presentar com a alcaldable en els últims comicis, ha augurat continuïtat en l'actual equip municipal –del que ell ja no forma part– "perquè estan governant i governant bé" al costat del socialista Josep Fèlix Ballesteros.

"No hi ha presos polítics"

Sobre la reunió convocada pel president de la Generalitat, Quim Torra, el divendres 16 de novembre amb tots els líders catalans, ha descartat la presència del PP perquè "ha dit textualment que els temes de debat serien els presos polítics i el dret a l'autodeterminació". "Si ens hagués cridat per parlar de com millorar la convivència, potser ens asseuríem. Però és que no ens ha convocat per a això: ens ha convocat per parlar dels presos polítics i per a nosaltres no hi ha presos polítics", ha argumentat.