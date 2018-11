Alejandro Fernández diu que no s'asseurà a parlar amb Torra: "Per a ell el diàleg és: «Agafa això i empassa-t'ho sencer»"

"No em penso asseure a parlar amb Torra". El PP ja no va participar en la taula de diàleg convocada pel president de la Generalitat, Quim Torra, de fa unes setmanes, i aquest dimarts Alejandro Fernández ha avisat que tampoc ho farà en un futur immediat. El president dels populars catalans creu que el diàleg amb Torra es "impossible". "Per a ell el diàleg és: «Agafa això i empassa-t'ho sencer»". En la seva primera conferència al Círculo Ecuestre com a president del PP a Catalunya, Alejandro Fernández ha volgut fer bandera del seu discurs dur contra l'independentisme davant d'un públic que l'ha esperonat a derrotar l'independentisme.

Un independentisme que, segons Fernández, ja prepara una nova "primavera catalana" -que el líder popular ha volgut comparar amb la "primavera àrab"- per després de les sentències del judici de l'1-O contra els líders independentistes. "Tenim un Govern amb vocació insurreccional", ha afirmat. Una vocació que considera que es pot posar en pràctica quan l'independentisme vegi que no pot aconseguir el seu objectiu. Una "frustració" que, per a Fernández, portarà a un "nou atac ferotge". Una situació que el líder popular creu que només té un únic responsable: el govern socialista de Pedro Sánchez.

Davant d'aquesta situació, Fernández ha tornat a demanar que els vots que se'n van anar a Ciutadans el 21-D tornin al PP, perquè assegura que és l'únic partit capaç de representar el centredreta català, "que no vol dir catalanista". En aquest sentit, ha defensat una recentralització de competències quan sigui necessari. "Quan hi ha una deslleialtat, el govern d'Espanya ha de ser capaç de recuperar les competències", ha defensat.

Es desmarca de Vox

Després que el líder popular estatal, Pablo Casado, endurís el seu discurs aquesta setmana per tapar una possible fuita de vots cap a Vox, Alejandro Fernández ha volgut marcar distàncies amb el partit d'extrema dreta i ho ha fet desmarcant-se d'una de les parts del seu discurs: eliminar l'estat de les autonomies. "És impossible destruir l'estat de les autonomies", ha assegurat Fernández. Ara bé, Fernández considera que aquest estat de les autonomies és possible "reformar-lo". I en aquest punt ha insistit en una recentralització de competències.

Tot i reconèixer que la situació per la qual passa el partit és molt complicada i que no la remuntaran a curt termini, Fernández s'ha mostrat convençut que el PP superarà el 5% dels vots a la ciutat de Barcelona i ha insistit que presentaran una candidatura pròpia a la capital catalana. "El que no farem és una genuflexió acrítica a qui no ens ha fet cap oferta", ha dit en referència a la candidatura de Manuel Valls. Una candidatura que el líder popular creu que ja va perdent suports perquè assegura que hi ha molts barcelonins als quals "no els acaben de convèncer" les propostes que ha anat fent fins ara l'ex primer ministre francès.