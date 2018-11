Alejandro Fernández hauria destituït Quim Torra i hauria aplicat l'article 155 "des del minut u"

El futur president del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, admet que si fos president del govern espanyol "hauria destituït al minut u" el president de la Generalitat, a qui acusa de fer crides a la desobediència. "Catalunya té un president que es declara en desobediència i que, a més, fa una crida a la violència al carrer", ha criticat Fernández en una entrevista a Europa Press.

En aquest sentit, s'ha mostrat partidari d'una nova activació de l'article 155 de la Constitució "que garanteixi que, quan s'acabi l'aplicació, es torni a un escenari de respecte per les normes democràtiques i la convivència", cosa que creu que no va passar l'última vegada. "Per a mi és evident que la convocatòria d'eleccions no va portar la normalitat i el respecte per les normes. Per tant, si es tornés a aplicar s'hauria de fer amb el temps i la intensitat necessàries per garantir el respecte a la democràcia", ha plantejat.

El diputat popular ha retret a Torra que busqués un gran acte de desobediència col·lectiva posant com a referència el referèndum de l'1 d'octubre de l'any passat i "cridant la gent a la insurrecció i a l'enfrontament al carrer amb altres catalans i les forces de seguretat, tot i que probablement ja deu tenir el viatge a Suïssa preparat per si les coses es compliquen". Fernández ho ha comparat amb Carles Puigdemont, a qui acusa de "cridar a la insurrecció i a l'enfrontament amb les forces i cossos de seguretat i a la primera de canvi se'n va anar i va fugir de la justícia".