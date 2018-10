Alejandro Fernández presenta 1.700 avals per liderar el PP a Catalunya

Alejandro Fernández ha formalitzat aquest dimarts les seves intencions a liderar el PP a Catalunya presentant 1.700 avals. Aquest dimarts a les 2 del migdia s'acabava el termini per presentar les precandidatures que aspiraven a liderar el partit a Catalunya i tot apunta que el diputat popular al Parlament serà l'únic que es presentarà en la cursa per rellevar l'actual president, Xavier García Albiol.

La setmana passada, l'exregidor del PP a l'ajuntament de Vallirana Iván García va anunciar la seva intenció de competir amb Fernández, però aquest dimarts ha anunciat que finalment no es presentarà. Fa uns dies assegurava que la seva candidatura estava "meditada i consensuada amb altres exregidors, càrrecs locals i militants de base del PP".

Ara bé, en un comunicat emès aquest dimarts, Iván García ha assegurat que finalment no es postularà per liderar el partit perquè assegura que "no té garantida la igualtat de drets en el procés". De fet, afirma que retira la seva precandidatura per "protegir els seus suports" fins que el Comitè de Drets i Garanties del partit i el Comitè Organitzador del Congrés (COC) resolguin la impugnació que, segons ell, s'ha presentat contra la manera com s'ha organitzat el congrés extraordinari.

Des que Xavier García Albiol va posar el càrrec de president dels populars catalans a disposició del llavors líder del PP, Mariano Rajoy, Alejandro Fernández ha estat el nom més ben posicionat per agafar el relleu de l'exalcalde de Badalona. Poques hores després que la Junta Directiva del PP a Catalunya de dilluns passat -presidida pel líder estatal, Pablo Casado- convoqués oficialment el congrés extraordinari per rellevar Albiol, Alejandro Fernández va anunciar les seves intencions a través de Twitter.

Aquest migdia, just quan s'ha acabat el termini per presentar avals, el diputat popular també ha fet servir les xarxes socials per donar les gràcies als 1.700 militants que han avalat la seva precandidatura. Des que s'ha obert el termini per recollir avals, Fernández ha trucat a les seccions locals del partit a Catalunya per demanar els seus suports.

Descartada l'actual portaveu del PP al Congrés dels Diputats, Dolors Montserrat, com a contrincant i l'exregidor de Vallirana, tot apunta que Alejandro Fernández serà precandidat únic, a l'espera que el Comitè Organitzador del Congrés (COC) certifiqui aquest dijous que tots els seus avals són vàlids.