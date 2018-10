Alejandro Fernández anuncia que es presentarà per dirigir el PP a Catalunya

Després de mesos de rumors, el diputat del PP al Parlament Alejandro Fernández finalment ha fet el pas. Aquest dilluns ha anunciat que es presentarà per dirigir el PP a Catalunya. En una piulada a Twitter, el diputat popular ha assegurat que "la presidència del PP a Catalunya no és el lloc més plàcid del món", però que està disposat a encapçalar la formació conservadora a Catalunya. "Tenim un projecte per a Catalunya", ha defensat.

Sé que la Presidencia del @PPCatalunya no es el lugar más plácido del mundo, pero creo en mi partido y sobretodo en sus militantes, gente extraordinaria. Tenemos un proyecto para Cataluña y por ello os anuncio que presento mi candidatura a presidir el PPC. — Alejandro Fernández (@alejandroTGN) 8 de octubre de 2018

El seu nom fa mesos que surt en les travesses per substituir l'actual president del partit, Xavier García Albiol. La setmana passada l'actual líder va anunciar que deixava la presidència de la formació per centrar-se en la seva candidatura per a l'alcaldia de Badalona. Amb l'elecció de Pablo Casado com a president del PP, el nom d'Alejandro Fernández va prendre força per rellevar Albiol, ja que la sintonia amb el líder popular espanyol era absoluta. De fet, el diputat del PP al Parlament va ser un dels quadres del partit a Catalunya que va encapçalar la campanya a favor de Casado al juliol.

L'exministra de Sanitat Dolors Montserrat és l'altre nom que sonava per dirigir el partit a Catalunya. Des que va assumir el càrrec de portaveu del PP al Congrés, però, la possibilitat que torni a Catalunya per rescatar un partit que està en les seves hores més baixes cada vegada és més remota.