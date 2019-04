"Els quatre diputats del PP cabem en un taxi"

Considerat com un dels millors oradors entre la militància del PP a Catalunya, quan Alejandro Fernández puja a l'escenari, s'agrada. Tot i que la campanya dels populars catalans per al 28-A té un únic nom, el de Cayetana Álvarez de Toledo, el president del partit a Catalunya acostuma a fer de teloner dels actes principals. La situació que travessa la formació és crítica, però Alejandro Fernández s'esforça a sortir davant la militància a treure-hi ferro i a presumir d'haver redireccionat el partit per fer-lo sortir del pou.

Quan Álvarez de Toledo pren la paraula, es fa un silenci sepulcral entre el públic, la militància s'adapta al to greu que fa servir la candidata popular. Potser per això, abans que comenci a parlar Álvarez de Toledo, el president del partit intenta interpel·lar l'auditori tirant d'ironia. Ironia per relativitzar la crítica situació que viuen els populars catalans, però també per enviar dards als seus rivals polítics. Admet que ho estan passant malament i intenta posar-hi humor quan posa deures al partit. Dimecres passat a Lleida deia que els tocava reconstruir l'espai del centre-dreta a Catalunya: "Ens toca fer-ho a nosaltres, als que som quatre al Parlament, que cabem en un taxi. Sí, què hi farem, cabem en un taxi, la vida és així". I aconseguia arrencar algunes rialles entre el públic.

El president popular combina la ironia amb les comparacions poc ortodoxes, sobretot, quan es tracta de dirigir-se als seus adversaris polítics. "Que no es facin un massatge als engonals els amics d'Otegi, perquè el PP té un futur extraordinari", deia la nit que va enganxar el primer cartell electoral amb escombra i cola. Utilitzava aquestes paraules per avisar a l'independentisme que el PP no desapareixerà malgrat la nefasta situació que travessa i que les enquestes no li augurin una remuntada per aquest 28-A. I tornava a arrencar riallades i aplaudiments entre la militància.

I hi tornava el primer divendres de campanya, davant l'expresident espanyol José María Aznar. Aquesta vegada, comparant amb la pel·lícula de 'L'exorcista' la reacció dels independentistes al to que utilitzen Álvarez de Toledo i Aznar, el seu pare polític: "Quan Cayetana Álvarez de Toledo parla, els independentistes mouen el cap com si fossin la nena de 'L'exorcista'. Però quan parla José María Aznar, la nena de 'L'exorcista' deixa de moure el cap, demana perdó al pare i la mare i es menja el puré de verdures sense protestar perquè ja són més de les 10 de la nit".

"A mi em va la marxa", ha dit en diverses ocasions Alejandro Fernández. La raó que justifica, segons el dirigent popular, que hagi decidit posar-se al capdavant d'un PP que està en el seu pitjor moment de la història. "Si hagués volgut formar part del circuit dels poderosos, m'hauria fet de CDC, i si hagués volgut ser un 'hippie' guai, hauria militat a ICV", deia el dia que va agafar les regnes del partit, ara fa cinc mesos. Insisteix que el PP és el partit dels "valents", malgrat les crítiques de Vox -a qui acusa "d'insultar-los" quan els presenta com una formació amb poca valentia- i està convençut que són l'únic actor capaç de barrar el pas a l'independentisme. I per demostrar-ho, torna a tirar d'ironia quan també reparteix contra Ciutadans i el presenta com un partit "desorientat" i que ara es dedica al "'famoseo' i al flirteig". N'hi ha per tothom.