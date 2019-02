Alerten que la vigilància dels Mossos als jutjats compromet la seguretat ciutadana

L'ordre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) de demanar als Mossos d'Esquadra una protecció presencial permanent en tots els equipaments judicials compromet la seguretat ciutadana. Així ho expressen diversos sindicats dels Mossos després que aquest dijous ja s'hagi posat en marxa el desplegament policial requerit pel TSJC, que implica una patrulla a cada equipament judicial com a mínim. El sindicat SAP-Fepol, el majoritari dels Mossos, ha assegurat que augmentar la càrrega de feina està generant que algunes destinacions es quedin sense dotacions per a la reacció, amb la impossibilitat de poder cobrir altres serveis que van sortint durant el servei policial.

En declaracions a l'ACN, la portaveu del sindicat CAT dels Mossos, Maria José Dávila, ha titllat de "desproporcionada" l'odre del TSJC perquè "s'està deixant la ciutadania sense vigilància en un context d'increment de la delinqüència, la violència de gènere i altres". El sindicat CAT ha considerat que la vigilància dels jutjats es podria suplir amb la contractació d'empreses de seguretat privada o brigades de neteja "per no haver de tenir hipotecats dos mossos per seu judicial". "Estan deixant comissaries i comarques senceres sense seguretat ciutadana", ha lamentat Dávila.

El sindicat Uspac ha valorat la decisió com una "irresponsabilitat" i un "despropòsit", tenint en compte la "falta d'efectius evident que pateix el cos" en nivell d'alerta 4 sobre 5 per terrorisme. També ha afegit que la "sagnant" falta d'efectius que es denuncia des de fa anys és fruit de la "falta de previsió dels caps polítics" i de la no convocatòria de noves promocions. Així, Uspac ha criticat que en moltes poblacions catalanes no hi hagi patrulles disponibles per cobrir els serveis i incidents del dia a dia, de manera que no es pot donar la resposta ràpida i efectiva que requereix la seguretat pública.

El portaveu del sindicat SPC, David Miquel, també ha subratllat en declaracions a Europa Press que la falta d'efectius als Mossos es veu agreujada per la vigilància de les seus judicials, si bé els agents han de "complir ordres", especialment quan procedeixen de l'autoritat judicial. Ha lamentat que la falta d'efectius faci que en algunes zones només hi hagi una patrulla per cobrir deu municipis i que el dispositiu en edificis judicials s'afegeix a aquesta situació, així que es deixen més espais descoberts en un context d'alerta antiterrorista i un augment de la delinqüència a Barcelona.