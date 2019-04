Alícia Sánchez-Camacho anirà a la llista del PP per l'Assemblea de Madrid

L'expresidenta del PP a Catalunya, Alicia Sánchez-Camacho concorrerà a les eleccions municipals amb els popular aquest cop, però, a l'Assemblea de Madrid. I és que la diputada se suma a la llista encapçalada per Isabel Díaz Ayuso, actual vicesecretària de comunicació del partit i afí a Pablo Casado.



El president popular va designar Díaz Ayuso, de perfil més combatiu i amb qui va compartir militància a Noves Generacions, en substitució de l'expresident de la Comunitat de Madrid, Ángel Garrido, un dels noms "moderats" del partit. La mateixa Díaz Ayuso es definia el passat mes de gener com a ambaixadora del PP "sense complexos".



La candidatura municipal comptarà, també, amb quatre exconsellers de l'executiu madrileny en l'etapa de Garrido. Es tracta de Pedro Rollán, president en funcions del govern autonòmic, Carlos Izquierdo, titular de Medi Ambient i Ordenació del Territori; Yolanda Ibarrola, consellera de Justícia, i Jaime de los Santos, titular de Cultura.



Díaz Ayuso també ha sumat altres noms a la llista com l'alcalde d'Alcorcón, David Pérez, la diputada regional, Ana Camíns o la periodista Almudena Negro.