La mare d'un dels condemnats d'Altsasu encapçalarà la llista d'EH Bildu per Navarra al Congrés

El dia en què els vuit joves condemnats pel cas Altsasu porten 849 dies a la presó, Bel Pozueta ha anunciat que encapçalarà la llista d'EH Bildu per Navarra de cara a les eleccions generals del 28 d'abril. És la mare d'un dels joves condemnats per l'agressió a dos guàrdies civils l’any 2016. Una agressió fruit d'una baralla de bar que l'Audiència Nacional continua considerant que va ser motivada per l'odi i manté penes de fins a 13 anys de presó.

Pozueta ha explicat aquest dimecres, durant una roda de premsa, que ha acceptat "amb molt d'orgull" l'oferta d'EH Bildu i ha considerat que "és una manera de poder fer política enfront de la injustícia". Segons ha explicat, durant el procés que ha viscut aquests dos últims anys, ha "après" que "hi ha moltes injustícies i això l'ha portat a "la necessitat i al sentiment d'haver de lluitar". Per ella, la seva candidatura es converteix ara en "un repte important a nivell personal", ja que "suposa un compromís molt gran i una responsabilitat tremenda". "M'ho he pensat moltes vegades, però en aquest recorregut d'aquests dos anys he vist que cal lluitar", ha insistit.

Fins a dia d'avui, Pozueta exercia com a portaveu d'Altsasu Gurasoak, el col·lectiu de pares i mares dels joves empresonats. A partir d'ara, però, haurà de renunciar a la responsabilitat de ser portaveu. Ho ha justificat explicant que es tracta d'una decisió que pren per responsabilitat i per "ètica i respecte", aclarint, però, que continuarà formant part del grup. A la compareixença ha estat acompanyada per la candidata d'EH Bildu a la Presidència de Navarra, Bakartxo Ruiz, el portaveu parlamentari de la formació abertzale, Adolfo Araiz, i el regidor de Pamplona Aritz Romeo, entre d'altres càrrecs.

Fa només una setmana es va conèixer la sentència de la sala d'apel·lacions de l'Audiència Nacional , que va confirmar la sentència de la secció primera d'aquest mateix tribunal. Els joves van ser condemnats a penes d'entre 2 i 13 anys de presó i, tot i que ja no se'ls acusa de terrorisme, la sala manté que es van moure per l'odi ja que, segons el tribunal, no va ser només una baralla de bar. Al parer de l'Audiència, els condemnats van agredir els agents i les seves parelles pel fet de ser guàrdies civils i, per tant, per motius ideològics.

Pozueta ha explicat que ha tingut ocasió de parlar amb el seu fill sobre la situació actual, i que ha sigut ell mateix qui li ha dit que continui "endavant amb dignitat". "He après en tot aquest procés a rebel·lar-me pel que fa a totes les injustícies, he après que hi ha moltes injustícies, que al meu a Altsasu Gurasoak i als nostres fills ens ha tocat patir, i hem vist que hi ha molta gent que està patint per diverses raons ", ha declarat.

Davant la porta que ara se li obre, l'antiga portaveu d'Altsasu Gurasoak ha assegurat que vol anar al Congrés a "lluitar per la justícia per a aquells que estan a la presó". També contra la dispersió dels presos d'ETA, assenyalant que "és una condemna, un llast, és la injustícia en majúscula". Pozueta no s'ha estat d'agrair el suport que els joves d'Altsasu han rebut des de Catalunya. "És una cosa immensa", ha dit, aprofitant per denunciar també la "injustícia tremenda dels presos polítics" catalans-

Els seus objectius polítcs, però, no acaben aquí. Pozueta ha assegurat que vol "lluitar per fer justícia per a aquelles dones que patim el llast del patriarcat", contra la precarietat laboral, per "construir un futur per a la joventut" i a favor dels immigrants que "estan escapant de situacions de guerra i fam". De la mateixa manera, ha afirmat que vol "portar la paraula de Navarra a Madrid". "A Navarra vam decidir les lleis, al arribar a Madrid ens les fan enrere", ha lamentat.