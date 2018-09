Alsina dimiteix de l'ANC per aspirar a ser candidat a l'alcaldia de Barcelona

El membre del secretariat nacional de l'ANC Adrià Alsina ha presentat aquest divendres la seva dimissió com a dirigent de l'entitat independentista per concórrer a les primàries sobiranistes per ser candidat a les eleccions municipals de Barcelona. "He decidit fer un pas endavant i presentar-me com a candidat a les Primàries Catalunya per a l'alcaldia de Barcelona. [...] Dimiteixo del meu càrrec de secretari nacional amb efectes immediats per dedicar-me a preparar la meva candidatura", ha argumentat en la seva carta de dimissió avançada per Europa Press.

Alsina assenyala que els estatuts interns que regulen l'ANC no especifiquen si està obligat a deixar la direcció si vol ser candidat a aquestes primàries, però considera que cal "ser estrictes amb l'esperit" de l'entitat i deixar el secretariat nacional si vol afrontar un altre repte. Les Primàries Catalunya són una iniciativa impulsada per l'ANC perquè als municipis catalans es formin candidatures unitàries de l'independentisme que siguin escollides pels ciutadans a través d'un procés de primàries obert, però que per ara no compta amb el suport de tots els partits sobiranistes.

Alsina argumenta que vol ser candidat a Barcelona per aconseguir la unitat de l'independentisme, ja que, si no s'aconsegueix aquesta unitat, "és garantia de fracàs i de lliurar les grans alcaldies al franquisme sociològic de Ciutadans o la incompetència carregada de bones intencions d'Ada Colau". El fins a aquest divendres dirigent de l'ANC lamenta que els partits independentistes estiguin "instal·lats en una dinàmica de retrets i desconfiances per sota la catifa que malmeten la credibilitat de l'independentisme i no ajuden ni a augmentar la majoria ni a implementar la república".

Alsina va ser durant la presidència de l'ANC de Jordi Sànchez el responsable de comunicació de l'entitat, i en les últimes eleccions a la direcció es va presentar amb la intenció de presidir-la, però finalment la presidenta va ser Elisenda Paluzie, tot i que ell va aconseguir ser membre de la direcció sent un dels més votats. "La unitat des de dalt –pactada entre partits– ens va permetre arribar al referèndum, però es va demostrar insuficient per gestionar aquella victòria. Per això, les primàries permeten una alternativa guanyadora: la unitat des de baix, on tothom és benvingut", conclou.

"El sistema necessita una sacsejada", reclama Alsina, que agraeix a tots els membres de l'entitat la comprensió, el suport –i també les crítiques i les discussions– durant la seva trajectòria a l'ANC en els que han sigut, assegura, els anys més apassionants de la seva vida.