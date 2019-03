Alternativa d’Esquerres, el nom de la coalició de la CUP a les eleccions municipals

La militància de la CUP ha decidit que el nom de la coalició electoral sota el qual es presentaran als comicis locals del mes de maig sigui el d’Alternativa d'Esquerres (AE), que substituirà la denominació de Poble Actiu (PA), amb la qual van concórrer el 2011 i el 2015. El miler de militants que han pres part en la votació, que havien d’escollir l’ordre de les opcions que s’havien posat sobre la taula, s’han decantat majoritàriament per aquesta denominació per davant de Candidatures Municipalistes per la Ruptura (CMR), Alternativa Municipalista (Amuni), Municipalisme Transformador (MT) i Arrelades, segons ha pogut saber l’ARA.

El paraigua de la coalició serveix per agrupar totes les formacions pròximes a la CUP que es presenten amb un nom diferent al de la CUP a les municipals i alhora per obtenir representants tant als consells comarcals com a les diputacions. Sota la coalició de CUP-Poble Actiu, la formació anticapitalista va fer el gran salt a les eleccions municipals del 2011 gràcies a l’obtenció de 101 regidors al Principat amb quatre alcaldies incloses que li van permetre assolir tres representants al consell comarcal del Garraf, dos al Gironès i un als consells de l'Alt Camp, l'Alt Penedès, el Bages, el Berguedà, el Maresme i Osona.

Quatre anys més tard, els cupaires van demostrar el seu múscul al territori i gairebé van multiplicar per quatre el nombre de regidors, quan van assolir 386 representants i van passar de tenir quatre alcaldies a participar en més d’una trentena d’equips de governs municipals amb una vintena d'alcaldies, com la d'Argentona o Berga. Uns resultats que els van obrir la porta de les quatre diputacions, on no havien obtingut mai representació. La CUP va obtenir tres diputats a Barcelona, dos provinents del partit judicial de la capital catalana i l’altre de Sabadell, gràcies en aquest cas a l’aliança amb les Candidatures Alternatives del Vallès (CAV), que ara no es reeditarà en alguns dels catorze municipis on es va segellar el pacte.

La vuitantena de regidors a la demarcació de Girona també va permetre a la CUP tenir per primer cop un membre a la diputació, així com a Lleida o Tarragona, en aquest cas amb un diputat provinent del partit judicial de Reus. En l’àmbit comarcal, els cupaires van passar de tenir 11 a 58 consellers amb presència a bona part de les comarques del país. Uns resultats que la CUP espera ara augmentar als comicis del mes de maig per la presentació de noves candidatures arreu del país i el context polític en què la CUP buscarà treure profit de la manca de concreció a l’hora de treballar per la República de JxCat i ERC .