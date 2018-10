Una diputada del PP es confon i diu que la bandera franquista és la de tots els espanyols

L'ex secretari general del PP, Francisco Álvarez Cascos, ha negat avui l'existència d'una caixa B del PP i ha qualificat d'impecable el comportament dels extresorers del partit, Rosendo Naseiro i Álvaro Lapuerta, durant la seva compareixença a la comissió del Congrés que investiga el suposat finançament il·legal del partit.

La compareixença ha estat marcada per l'enganxada de l'exsecretari amb el portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián. Quan Rufián li ha preguntat si estava preocupat per la corrupció a Espanya, Álvarez Cascos ha assegurat que estava més preocupat perquè a Catalunya hi hagi "un sistema d'apartheid, que incompleix diversos articles de la declaració de drets humans". Davant d'això, Rufián l'ha acusat de franquista. "Només et falta la bandera del pollastre", li ha dit. La diputada del PP Beatriz Escudero, que fa de secretària de la comissió, ha confós la bandera franquista amb la bandera espanyola i ha demanat la reprovació de Rufián al president de la comissió per "insultar la bandera de tots els espanyols".

Les disputes entre Escudero i Rufián han continuat fins que la diputada del PP ha abandonat la comissió. Escudero ha insultat Rufián i l'ha acusat de "sexista" després que ell l'acusés de fer de "palmera" d'Álvarez Cascos i li piqués l'ullet. "Si aquesta presidència no em dona empara me'n vaig de la comissió", ha dit Escudero abans d'abandonar la sala, mentre l'exsecretari del PP feia un posat burleta. El president de la comissió ha renyat Rufián per "armar un escàndol". Per la seva banda, el portaveu d'ERC al Congrés s'ha queixat perquè Escudero li ha dit "imbècil" i ha al·legat que si ho hagués dit ell l'haurien expulsat, però ha retirat la qualificació de "palmera" que havia dirigit a Escudero. Després de la intervenció de Rufián Escudero ha tornat a la comissió.