Álvarez de Toledo creu que PP i PSOE han "mimat el nacionalisme català": "El PP ha après dels errors; el PSOE, no"

Cayetana Álvarez de Toledo ha tornat a presentar com un "error" els pactes entre els governs del PP i el PSOE amb els partits nacionalistes catalans. Un error que, per a Álvarez de Toledo, ha fet que s'hagi descuidat una part de la societat catalana, la "demòcrata i constitucional". "Durant 40 anys s'ha mimat al nacionalisme català", ha afirmat en una entrevista a TVE, i ha apuntat als governs socialistes, però també del PP. De tota manera, la candidata del PP per Barcelona ha assegurat que el seu partit "ha après dels errors", però el PSOE, no.

"Hem comès greus errors tots. La diferència és que el PP ha après dels seus errors, del que ha passat amb el Procés, que ha de ser una gran lliçó col·lectiva. Però el gran problema és que el PSOE no ha après dels seus errors i ara està disposat a repetir-los en una versió agreujada", ha avisat. Per a Álvarez de Toledo, el fet que s'hagi "mimat" els nacionalistes catalans "ha alimentat la falsa idea que Catalunya era només nacionalista".

Per això, la candidata conservadora creu que ara no s'ha de presentar cap projecte polític per a l'independentisme, sinó que s'ha de donar la veu als "catalans constitucionalistes que han estat arraconats durant 40 anys". En aquest sentit, creu que l'article 155 és una eina per garantir que es compleixi la Constitució a Catalunya, però ha assegurat que també hi ha "moltes altres mesures" per aconseguir-ho. Álvarez de Toledo creu que hi ha motius suficients per tornar a suspendre l'autonomia de Catalunya i ha posat com a exemple que el Govern no garanteix que es compleixi la llei de símbols i banderes a tot el territori català o que hagi permès que el castellà "estigui arraconat" a les institucions catalanes.

Així, la cap de llista del PP per Barcelona creu que "s'ha abusat" de la llei catalana de normalització lingüística per no complir les sentències judicials relacionades amb l'ús del castellà i s'ha usat el català "per intentar aixecar fronteres identitàries". Per això, ha defensat "potenciar" el castellà a Catalunya, que és la llengua materna "per al 55% de la població" i ha defensat que pugui ser llengua vehicular a les escoles catalanes.