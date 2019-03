Álvarez de Toledo diu que el Procés és "més greu que Tejero i Milans amb els tancs"

La cap de llista del PP per Barcelona el 28-A, Cayetana Álvarez de Toledo, continua generant polèmica en les seves primeres intervencions com a candidata a les generals. El blanc de totes les seves crítiques és l'independentisme, contra el qual promet mà dura, i aquest dilluns ha assegurat que el Procés és "el més greu" que ha passat a l'estat espanyol des del 1978. "Més greu que Tejero i Milans amb els tancs", ha recalcat.

Per a la periodista i vocal de la FAES, que ha estat entrevistada a TVE, la qüestió catalana és, "sense cap dubte", de més gravetat que l'intent de cop d'estat del 23-F del 1981. "El que està en joc és l'estat constitucional espanyol", ha afirmat. Álvarez de Toledo entén que el 23-F "va durar el que va durar", però que es va frenar gràcies al rei, la societat civil i els mitjans.

"Això [el Procés] és un cop molt perillós, postmodern, una mobilització d'una part de la societat i exaltació nacionalista sota un suposada pàtina de pacifisme, per intentar carregar-se un sistema constitucional", ha dit. I encara ha afegit: "Si un senyor entra a trets és més fàcil de neutralitzar que quan surten moltes persones en una suposada legítima votació en la qual diuen que la democràcia és votar", ha reblat.

Amb tot, sobre la proposta del PP d'aplicar l'article 155 a Catalunya sense límit de temps, Álvarez de Toledo entén que si s'apliqués suposaria entrar en una etapa "nova i diferent" i aposta perquè la seva aplicació vagi unida a una "pedagogia democràtica" i a "presència en el terreny". "Ja es veurà el temps que calgui. Si el cenyeixes a dos o tres mesos, quin sentit té?", s'ha qüestionat la candidata popular al Congrés.

En resposta a les declaracions d'aquest dilluns de la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, que l'ha criticat per "presumir" de ser candidata per Barcelona i no parlar català, cosa que no veu "una bona notícia ni una bona posició", Álvarez de Toledo ha defensat que les seves paraules es van tergiversar. "Cap persona amb sentit comú presumeix de no parlar llengües, jo no presumeixo de no parlar català, és una tergiversació –ha respost–. La senyora Batet no s'ha mirat bé les declaracions", ha replicat la número u del PP per Barcelona, que també va ser criticada per l'eurodiputat popular Santi Fisas.