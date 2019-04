Álvarez de Toledo es rodeja de Rosa Díez i Fernando Savater per apel·lar al votant d'esquerres "demòcrata"

L'independentisme és com un càncer de pàncrees. La comparació és del filòsof i escriptor Fernando Savater i l'objectiu era explicar que fins que no es derroti el moviment independentista, els autoerigits constitucionalistes no deixaran de parlar-ne. I no ho faran perquè consideren que l'independentisme català és la pitjor amenaça al sistema constitucional espanyol, un diagnòstic al qual també ha arribat l'exdiputada d'UPyD Rosa Díez. Tots dos han flanquejat aquesta tarda Cayetana Álvarez de Toledo en un col·loqui a l'Hotel Gallery de Barcelona. La candidata popular s'ha volgut envoltar de dues personalitats –que han criticat obertament el PSOE– amb qui coincideix en el diagnòstic, però sobretot, en el nom del culpable: Pedro Sánchez.

"L'esquerra ha blanquejat el nacionalisme i l'ha convertit en hegemonia política i cultural a Catalunya", ha tornat a denunciar Álvarez de Toledo. Per això, Savater ha apel·lat als potencials votants socialistes que tinguin "simpatia" per Pedro Sánchez, que no votin el PSOE perquè "està destrossant el socialisme a Espanya". "Els espanyols no es resignaran a deixar el govern d'Espanya en mans dels enemics d'Espanya", ha assegurat Rosa Díez. La impulsora d'UPyD i exdiputada de la formació s'ha mostrat convençuda que la ciutadania no permetrà que Sánchez torni a la Moncloa "no per patriotisme, sinó per legítima defensa".

El diagnòstic sobre la situació és compartit, però de moment el PP no ha aconseguit que ni Savater –que també va formar part d'UPyD– ni Díez se sumin al seu projecte. "Mira que intento que Rosa Díez torni a la política, però no ho aconsegueixo", ha deixat anar Álvarez de Toledo, que també ha revelat alguns dels missatges que s'han intercanviat en les últimes hores, un d'ells, després del debat de la setmana passada a TVE recordant Winston Churcill. L'exdiputada d'UPyD s'ha deixat estimar i ha assegurat que amb el projecte popular comparteix la defensa de la "democràcia i la Constitució", dos pilars que considera fonamentals per a un estat de dret.

Durant l'acte tots tres han volgut recordar els episodis de la UAB o Errenteria, que Rosa Díez ha qualificat de "feixisme roig" i ha alertat que es dona a tot l'estat espanyol amb la complicitat del PSOE. "La democràcia està en risc perquè el PSOE està sotmès a tots ells, el perill per tota Espanya és Pedro Sánchez", ha alertat. "I et diuen que has vingut a provocar", ha criticat Savater, que també va participar a l'acte de Ciutadans d'Errenteria. De fet, per a l'escriptor la "defensa de la convivència" passa per sobre de qualsevol sigla de partit, fins i tot de Vox, amb qui ha assegurat que té diferències "abismals", però que prefereix relacionar-se amb Santiago Abascal que amb Pablo Iglesias, que ha assegurat que flirteja amb les persones de les "herriko tabernas". "La violència sempre s'exerceix contra el mateixos", ha conclòs Álvarez de Toledo.