Álvarez de Toledo exalta l'operació policial de l'1-O a Sant Julià de Ramis: "Va ser impecable, admirable i gentil"

Cayetana Álvarez de Toledo ha trepitjat aquesta tarda Girona per esperonar la militància popular i demanar-li que no abaixi el cap davant l'independentisme. Per a la candidata popular, el PP té una "missió històrica" de cara al 28 d'abril: garantir la continuïtat de "l'Estat constitucional nascut el 1978". De fet, per demostrar un dels valors d'aquest Estat ha tornat a exaltar l'actuació policial de l'1-O, especialment a Sant Julià de Ramis, el poble de Carles Puigdemont i on Álvarez de Toledo ha explicat que va ser-hi per cobrir-ho com a periodista d''El Mundo'.

"Va ser una operació impecable, admirable i gentil. Van treure els simpàtics pares que rodejaven el poliesportiu, van treure els nens que havien utilitzat d’escuts humans de manera delicada i van desactivar el cop democràtic", ha afirmat. "Sabien que cometien un delicte", ha afegit. L'escenari de l'1-O i dels últims mesos a Catalunya ha servit una altra vegada a la candidata popular per afirmar que la democràcia a Espanya és "fràgil" i està "greument soscavada". I, tot plegat, amb la complicitat de Pedro Sánchez, a qui ha acusat d'encapçalar un moviment en què situa "separatistes, proterroristes i comunistes" que pretenen trencar l'ordre constitucional.

Álvarez de Toledo ha tornat a presentar el nacionalisme com el pitjor enemic de la democràcia i la llibertat. "El nacionalisme ho ha dominat tot els últims anys a Catalunya. Ha intentat expulsar els espanyols del territori català", ha denunciat. Per això la candidata popular creu que el PP ha de contrarestar aquesta situació perquè "l'anticatalanisme és creure que tot Catalunya és nacionalista i que només el nacionalisme pot dominar aquesta comunitat". "Això és ser anticatalà i no comprendre que la meitat d'aquesta comunitat és un exemple de tolerància i convivència", ha afegit.

A l'acte hi ha participat la candidata a l'alcaldia de Girona, Concepció Veray, i també el candidat del PP per Girona, Sergio Santamaría. No hi era l'exdelegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo. Veray ha excusat la seva absència per qüestions personals. En la seva intervenció, Santamaría ha retret al govern espanyol de Mariano Rajoy que hagués abandonat Catalunya en els últims mesos: "Han comès l’error de la incompareixença i l'entreguisme". Però ara demana el vot pel PP de Pablo Casado i ha avisat el president de la Generalitat, Quim Torra: "A partir del 28 d'abril tindràs problemes. El Procés es diluirà i només haurà sigut un malson". Per a Santamaría, els dirigents independentistes "han embogit i han enganyat tots els catalans". "Espanya no es ven, no es negocia", ha conclòs.